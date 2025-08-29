Come see me in the good light : un documentaire intime bouleversant sur Apple TV+

La vie intime de deux poétesses qu'un diagnostic médical vient bouleverser. Un documentaire proposé sur Apple TV+ à la rentrée 2025

Après une première mondiale au Festival de Sundance 2025 où le documentaire a remporté le Festival Favorite Award (prix du public), place à une diffusion mondiale pour Come See Me in the Good Light. Apple TV+ a acquis les droits pour une sortie prévue à l'automne 2025.

Le film a été écrit et réalisé par Ryan White, qui est à l'origine de documentaires marquants comme The Keepers (Netflix), série sur une affaire non résolue de meurtres de religieuses nommée aux Emmy Awards, tout comme The Case Against 8, autour du mariage homosexuel en Californie, récompensé à Sundance. Avec Come see me in the good light, le documentariste dresse le portrait intime de la relation de deux poétesses confrontées à la maladie.

Le film met en lumière un couple de femmes : Andrea Gibson, poète et activiste américaine (1975-2025), nommée Poète lauréate du Colorado, reconnue pour son engagement en faveur des droits LGBTQ+, de la justice sociale et de la santé mentale. Megan Falley est une poète et enseignante qui a publié, elle aussi, plusieurs recueils de poésie, lauréate de divers prix littéraires.

Quelle est le sujet du documentaire Come see me in the good light ?

La poète Andrea Gibson reçoit un diagnostic de cancer de l'ovaire incurable. Face à la brutalité de l'annonce, elle et sa compagne Megan Falley, elle aussi poétesse, choisissent de vivre pleinement, avec humour, tendresse et résilience.

Quels sont les personnages du documentaire Come see me in the good light ?

Andrea Gibson

Megan Falley

Où voir le documentaire Come see me in the good light en streaming ?

Le documentaire Come see me in the good light est à regarder en exclusivité sur Apple TV+ à partir du 31 juillet 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Le service étant payant, il vous en coûtera 6,99 euros par mois sans engagement. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Toutefois, sachez qu'Apple TV+ est également disponible dans toutes les offres de Canal+, à partir de 19,99 euros par mois.