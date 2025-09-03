Highest 2 Lowest : le nouveau film de Spike Lee et Denzel Washington sur Apple TV+

Un thriller urbain mené par Denzel Washington et réalisé par Spike Lee, c'est la promesse de "Highest 2 Lowest", sur Apple TV+.

Après dix-neuf ans sans projet commun (ils avaient tourné Malcolm X et Inside Man ensemble), Spike Lee et Denzel Washington unissent à nouveau leurs forces pour Highest 2 Lowest, un thriller urbain produit par Apple TV+, disponible le 5 septembre 2025.

Tourné à New York, le film marque la première collaboration entre Lee et la plateforme, avec une production pilotée par le studio A24 et la société de Denzel Washington, Mundy Lane. Spike Lee porte à l'écran le célèbre roman d'Ed McBain, Rançon sur un thème mineur, déjà adapté par Akira Kurosawa dans Entre le ciel et l'enfer (1963).

Autour de Denzel Washington, Spike Lee réunit un casting à la croisée du cinéma indépendant et de la scène hip-hop new-yorkaise : Jeffrey Wright (Westworld, The Last of Us), Ilfenesh Hadera (Baywatch : Alerte à Malibu), le rappeur ASAP Rocky ou encore la rappeuse Ice Spice. Le film a été présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2025.

Quelle est l'intrigue du film Highest 2 Lowest ?

Un magnat de la musique, connu pour avoir la "meilleure oreille du métier", est la cible d'une demande de rançon. Il se retrouve alors plongé dans un dilemme moral de vie ou de mort.

Quels acteurs au casting du film Highest 2 Lowest ?

Denzel Washington : David King

Jeffrey Wright : Paul Christopher

Ilfenesh Hadera : Pam King

ASAP Rocky : Yung Felon

Ice Spice : Marisol Cepeda

Dean Winters : Det. Higgins

Michael Potts : Patrick Bethea

LaChanze : Sgt. Bell

Jeremy Sample : Randy

Evyn George : Gym Goer

John Douglas Thompson : Det. Earl Bridges

Wendell Pierce : Gabe

Où voir le film Highest 2 Lowest en streaming ?

Le film Highest 2 Lowest est à regarder en exclusivité sur Apple TV+ le 5 septembre 2025. Le service étant payant, il vous en coûtera 6,99 euros par mois sans engagement. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Toutefois, sachez qu'Apple TV+ est également disponible dans toutes les offres de Canal+, à partir de 19,99 euros par mois.