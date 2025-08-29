Le méli-mélo des sentiments : de quoi parle la nouvelle romance coréenne sur Netflix ?

"Le méli-mélo des sentiments" est une comédie romantique vintage coréenne réalisée par Namkoong Sun.

Le Méli-mélo des sentiments est une comédie romantique coréenne qui suit les aventures d'une lycéenne des années 1990. Ce film, réalisé par Sun NamKoong (10 days) revient avec tendresse sur les années lycées d'une génération milléniale, qui sera ravie de se replonger dans cette époque iconique, même au bout du monde.

Derrière le vintage et le pastel, Le Méli-mélo des sentiments aborde des thématiques sérieuses et universelles : l'estime de soi, l'importance de l'authenticité. Netflix présente ce film comme "un hommage tendre mais lucide sur l'adolescence" et le compare déjà à Twenty-Five Twenty-One et à Our Beloved Summer, deux autres romances adolescentes coréennes de la plateforme. Le Méli-mélo des sentiments est disponible en streaming sur la plateforme depuis le 29 août 2025.

Quelle intrigue pour Le Méli-mélo des sentiments ?

Se-ri habite une petite ville de Corée. La lycéenne convoite Hyeon, le garçon le plus populaire de l'école. Si elle est bien décidée à lui déclarer sa flamme, Se-ri veut d'abord en finir avec le complexe qui lui gâche la vie depuis toujours : sa tignasse frisée. L'arrivée de Yoon-seok, un nouvel élève fraîchement débarqué de Séoul, va sérieusement perturber le plan de l'adolescente... Peut-être pour le meilleur ?

Quel casting pour Le Méli-mélo des sentiments ?

Gong Myung : Han Yoon-seok

Han Yoon-seok Shin Eun-soo : Park Se-ri

Park Se-ri Cha Woo-min : Kim Hyeon

Kim Hyeon Yoon Sang-hyeon : Baek Seong-rae

Baek Seong-rae Kang Mi-na : Go In-jeong

Où découvrir Le Méli-mélo des sentiments en streaming ?

Le Méli-mélo des sentiments est disponible en streaming depuis le 29 août 2025. Pour découvrir ce film, ainsi que toutes les comédies romantiques coréennes de la plateforme, comme Twenty-five Twenty-one ou encore Love Next Door, vous pouvez vous abonner à Netflix en choisissant une des trois offres comprises entre 7,99 euros et 21,99 euros par mois.