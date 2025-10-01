The Lost Bus : un film catastrophe avec Matthew McConaughey sur Apple TV+

"The Lost Bus" est un film catastrophe de Paul Greengrass avec Matthew McConaughey et America Ferrera. Il est disponible en streaming le 3 octobre 2025.

The Lost Bus est un film catastrophe américain, réalisé par Paul Greengrass (Jason Bourne, La vengeance dans la peau). Il revient sur les incendies meurtriers qui, pendant presque trois semaines, ont dévasté le comté Californien de Butte en novembre 2018. Plus précisément, le film s'inspire du livre de Lizzie Johnson, Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire.

Pour incarner les deux rôles principaux de ce film, Paul Greengrass a pu compter sur deux grosses pointures du cinéma américain : America Ferrerra (Barbie) et Matthew McConaughey (The Dallas Buyers Club, True Detective). The Lost Bus a été présenté en avant première au Festival international du film de Toronto (du 4 au 14 septembre 2025), avant d'être diffusé en streaming sur sur la plateforme du géant Apple TV + le 3 octobre 2025.

Quelle est l'intrigue de The Lost Bus ?

Kevin est chauffeur de bus scolaire et Mary est enseignante. S'ils travaillent tous deux dans le comté californien de Butte, ils étaient seulement destinés à se croiser lors de trajets scolaires. Pourtant, lorsqu'un incendie monstrueux se déclare un jour d'excursion, le bus se retrouve encerclé par les flammes. Les deux adultes vont devoir s'improviser héros pour ramener les enfants indemnes.

Quel casting pour The Lost Bus ?

Matthew McConaughey : Kevin McKay

Kevin McKay America Ferrera : Mary Ludwig

Mary Ludwig Yul Vazquez : Ray Martinez

Ray Martinez Ashlie Atkinson : Ruby

Ruby Spencer Watson : Hopkins

Hopkins Danny McCarthy : McKenzie

Où visionner The Lost Bus en streaming ?

The Lost Bus, le film castastrophe réalisé par Paul Greengraas avec Matthey McConaughey et America Ferrerra, est accessible en streaming sur Apple TV + le 3 octobre 2025. En outre, la plateforme propose d'autres films et séries de McConaughey, comme Gold ou encore True Detective. Pour en profiter, vous pouvez vous abonner directement Apple TV + pour 9,99 euros par mois, ou en passant par une offre myCANAL, à partir de 19,99 euros par mois.