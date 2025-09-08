Daryl Dixon : le spin-off de The Walking Dead de retour pour une saison 3 sur Paramount+

"The Walking Dead: Daryl Dixon" est une série franco-américaine basée sur l'univers de la série de zombies.

The Walking Dead: Daryl Dixon est une série d'épouvante créée par David Zabel. Après Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, Tales of the Walking Dead et The Walking Dead: Dead City, il s'agit du cinquième spin-off de The Walking Dead. Tandis que les deux premières saisons ont été tournées en France et en Angleterre, Daryl Dixon (Norman Reedus) et Carol Peletier (Melissa McBride) font leur retour pour une troisième saison dont l'action se déroule en Espagne. Le premier épisode sera disponible sur Paramount++ ce 8 septembre, ensuite, un nouvel épisode devrait être dévoilé chaque semaine.

La saison 4 de The Walking Dead: Daryl Dixon, prévue pour 2026, a déjà été officiellement annoncée. Mais mauvaise nouvelle pour les fans, ce sera la dernière de ce spin-off. Cependant, sachez qu'en parallèle du lancement de la saison 3, Paramount+ a prévu de diffuser deux programmes exceptionnels avec les acteurs emblématiques de la série. Daryl Dixon: The Return et The Walking Dead: The Return, deux documentaires de 60 minutes disponibles à partir du 8 septembre 2025, reviendront sur les faits marquants de la série culte.

Quelle est l'intrigue de The Walking Dead: Daryl Dixon ?

Dans The Walking Dead: Daryl Dixon, après s'être retrouvé en France sans vraiment savoir pourquoi ni comment, Daryl Dixon cherche un moyen de rentrer chez lui. Mais un périple semé d'embûches l'attend. Même après avoir retrouvé Carol, les conditions toujours changeantes du chemin qu'ils suivent à travers des terres lointaines semblent les éloigner toujours un peu plus de chez eux et de leurs êtres chers.

Quels acteurs au casting de The Walking Dead: Daryl Dixon ?

Norman Reedus : Daryl Dixon

Melissa McBride : Carol Peletier

Clémence Poésy : Isabelle Carrière

Adam Nagaitis : Quinn

Anne Charrier : Marion Genet

Laïka Blanc-Francard : Sylvie

Eduardo Noriega : Antonio

Óscar Jaenada : Fede

Alexandra Masangkay : Paz

Où voir The Walking Dead: Daryl Dixon en streaming ?

Les trois saisons de la série The Walking Dead: Daryl Dixon sont disponibles en streaming sur la plateforme Paramount+. Le premier épisode de la troisième saison de la série est disponible depuis le 8 septembre 2025, un nouvel épisode étant dévoilé chaque semaine. Vous pouvez découvrir cette série, mais aussi The Walking Dead: The Ones Who Live, sixième spin-off sorti en 2024, en vous abonnant à la plateforme Paramount+ pour 7,99 euros par mois.