Pour le meilleur et à l'aveugle : c'est quoi cette nouvelle télé-réalité avec Teddy Riner sur Netflix ?

"Pour le meilleur et à l'aveugle" est une émission de télé-réalité française où des couples se forment sans se voir. Disponible depuis le 10 septembre 2025 sur Netflix.

Après avoir été adaptée au Royaume-Uni, au Brésil, en Allemagne, au Mexique ou encore en Argentine, la célèbre émission de télé-réalité américaine Love is Blind arrive en France. Rebaptisée Pour le meilleur et à l'aveugle, cette version française est présentée par un duo charismatique : Teddy Riner et Luthna Plocus. À l'instar du couple américain Nick et Vanessa Lachey, le judoka et sa compagne auront pour mission de guider les candidats dans une expérience à l'aveugle où seul l'amour compte.

Véritable poids lourd du dating show, la franchise Love is Blind est régulièrement classée parmi les programmes les plus regardés de Netflix, la saison 8 américaine ayant cumulé un milliard de minutes visionnées en seulement quatre jours. Pour cette version française, il semblerait que Netflix ait conservé l'essence de Love is Blind, tout en s'adaptant au public francophone, en proposant une esthétique plus posée et une approche plus subtile. La diffusion de Pour le meilleur et à l'aveugle commence le 10 septembre en exclusivité sur Netflix, ensuite, les épisodes seront dévoilés en suivant un rythme hebdomadaire.

Quel est le concept de Pour le meilleur et à l'aveugle ?

Dans Pour le meilleur et à l'aveugle, 15 femmes et 15 hommes célibataires participent à une expérience unique dans l'espoir de trouver l'amour. Le concept repose sur une idée complètement folle : apprendre à se connaître sans jamais se voir. Enfermés chacun dans une cabine, les candidats discutent à travers une paroi opaque. L'objectif est de créer un lien sans se soucier des apparences, uniquement à travers le dialogue. Si le courant passe vraiment, ils peuvent décider de faire une demande en mariage. Ce n'est qu'ensuite que les participants pourront se voir pour la première fois. À l'issue d'un voyage en amoureux et d'une cohabitation de plusieurs semaines, les couples se retrouvent devant l'autel pour se dire oui… ou non.

Partie 1, le 10 septembre

Partie 2, le 17 septembre

Partie 3, le 24 septembre

Partie 4, le 1er octobre

Où voir Pour le meilleur et à l'aveugle en streaming ?

L'émission de télé-réalité Pour le meilleur et à l'aveugle est disponible en streaming sur Netflix depuis le 10 septembre. Pour la visionner, mais aussi découvrir d'autres dating shows de la plateforme, comme Perfect Match, Dating Around ou encore les versions d'autres pays de Love is Blind, vous pouvez vous abonner à Netflix. Pour cela, trois options : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).