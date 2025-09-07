Bloom : un anime sensible autour des différences sociales sur Netflix

Romance lycéenne délicate où deux mondes s'affrontent, "Bloom" débarque sur Netflix.

Adaptée du manga de Saka Mikami publié depuis 2020 dans le Weekly Shōnen Magazine, Bloom marque la première transposition animée de cette romance lycéenne très acclamée au Japon. La série est produite par le studio CloverWorks (Horimiya, My Dress-Up Darling), reconnu pour la qualité de ses productions et la finesse de son animation. La réalisation a été confiée à Miyuki Kuroki (Her Blue Sky, Akebi's Sailor Uniform).

Fidèle à l'esprit du manga, l'anime développe une atmosphère douce-amère autour de deux lycéens que tout oppose. Le projet, coproduit par Aniplex, vise autant les amateurs de shōjo sensibles que les spectateurs en quête de récits intimistes et nuancés.

Côté casting vocal, c'est Yoshinori Nakayama (Blue Orchestra) qui incarne Rintarō Tsumugi, lycéen réservé au grand cœur, tandis que Honoka Inoue (The Duke of Death and His Maid) prête sa voix à Kaoruko Waguri, élève raffinée du prestigieux lycée Kikyo. À leurs côtés, Kōki Uchiyama (Hunter x Hunter, My Hero Academia) interprète Saku Natsusawa, le confident pragmatique, et Kikunosuke Toya (Chainsaw Man) campe Shōhei Usami, ami fidèle au tempérament plus franc.

Quelle est l'intrigue de la série animée Bloom ?

Dans une ville japonaise, deux lycées que tout oppose entretiennent une rivalité constante : Chidori, un établissement de garçons souvent associé aux élèves en décrochage scolaire, et son voisin, le prestigieux lycée de filles Kikyo, fréquenté par les héritières de familles aisées. Rintaro Tsumugi, élève en deuxième année à Chidori, travaille régulièrement à la pâtisserie familiale. C'est là qu'il fait la rencontre de Kaoruko Waguri, une cliente discrète dont il découvre bientôt qu'elle est élève à Kikyo. Cette révélation va pousser les deux adolescents à défier les préjugés et à franchir les barrières sociales qui les séparent.

Quels acteurs au casting voix de la série animée Bloom ?

Nakayama Yoshinori : Rintaro Tsumugi

Inoue Honora : Kaoruko Waguri

Kikunosuke Toya : Shohei Usami

Koki Uchiyama : Saku Natsusawa

Hiiro Ishibashi : Ayato Yorita

Où voir la série animée Bloom en streaming ?

Pour regarder la série anime Bloom, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).