Saveurs partagées : la fille de Gordon Ramsay anime un nouveau show culinaire sur Prime Video

"Saveurs partagées" est une émission culinaire présentée par Tilly Ramsay, la fille de Gordon Ramsay, le chef perfectionniste. La saison 1 est diffusée en streaming sur Prime Video depuis le 5 septembre 2025.

Saveurs partagées, c'est la nouvelle émission culinaire Prime Video pilotée par un des plus grands noms de famille de la gastronomie mondiale. Dans la famille Ramsay, nous avions le père et voici désormais la fille, Tilly, une apprentie cheffe passionnée et une foodie intrépide, prête à toutes les expériences culinaires.

Si la jeune femme est encore inconnue du grand public international, elle a animé l'émission culinaire Matilda and the Ramsay Bunch sur la CBBC, en collaboration avec sa famille... Et puisqu'on parle de sa famille, si le nom de de Tilly (le diminutif de Matilda) vous dit quelque chose, c'est parce que Gordon, son chef de père, est célèbre dans le monde entier grâce à des émissions comme Cauchemar en cuisine ou encore Master Chef.

Gordon Ramsay détient pas moins de trois étoiles Michelin, mais il est également réputé pour son franc-parler, ses colères et son perfectionnisme. Pas de ça dans Saveurs partagées, une émission qui mise sur au contraire sur la découverte et la convivialité, dans le même registre que Emeril Lagasse : Eat the World ou La Pitchoune : Cooking in France. La première saison de l'émission culinaire est disponible sur Prime Video depuis le 5 septembre 2025.

Quel concept pour Saveurs partagées ?

Tilly Ramsay, fille du célèbre chef cuisinier Gordon Ramsay et de l'autrice culinaire Tana Ramsay, est née devant des fourneaux. Après avoir publié le livre "Matilda and the Ramsay bunch" et animé une émission culinaire adaptée de l'ouvrage, en compagnie des autres membres de sa famille, l'influenceuse et apprentie cheffe a décidé de voler de ses propres ailes. Aujourd'hui, elle se passionne pour les trends culinaires, et notamment ceux que l'on voit en ligne. Avec ses invités venus du monde entier, Tilly Ramsay découvre et décrypte des recettes toujours surprenantes et délicieuses.

Où visionner Saveurs partagées en streaming ?

Les épisodes de la saison 1 de Saveurs partagées sont disponibles en streaming depuis le ​​​​​5 septembre 2025 sur Prime Video. Pour découvrir les secrets des recettes qui font le buzz en ligne, ainsi que les autres émissions culinaires de la plateforme comme Eat the World, vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande à partir de 6,99 euros par mois.