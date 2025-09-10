Paris perdu : la comédie romantique feel good à voir sur Netflix pour la rentrée

"Paris perdu" est une comédie romantique américaine réalisée par Janeen Damian, avec Miranda Cosgrove et Pierson Fodé. Disponible sur Netflix le 12 septembre 2025.

Pour la rentrée, Netflix semble avoir misé sur les comédies romantiques afin de séduire une audience en recherche de légèreté en cette fin d'été. En effet, alors que French Lover, avec Omar Sy, sort le 26 septembre, la plateforme a choisi d'ouvrir le bal avec Paris Perdu, une romcom américaine comme on les aime avec Miranda Cosgrove (iCarly) et Pierson Fodé (Amour, Gloire et Beauté). Au programme : un gros malentendu, un décor dépaysant et une histoire d'amour à mi-chemin entre L'amour est dans le pré et le Bachelor. Sortie prévue le 12 septembre sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Paris perdu ?

Dans Paris perdu, Dawn, une jeune Américaine voudrait se rendre en France afin d'étudier les beaux-arts. N'ayant pas les moyens de se payer le billet d'avion, elle décide de s'inscrire à une émission de télé-réalité censée être tournée à Paris. Le problème, c'est que le programme se déroule en fait à Paris… au Texas ! Dépitée de se retrouver à seulement quelques kilomètres de sa ville natale, Dawn pense qu'il ne lui reste plus qu'à se faire éliminer du show. Mais l'aventure de la jeune femme commence à prendre une tournure inattendue lorsqu'elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour Trey, le bachelor de l'émission.

Quels acteurs au casting de Paris perdu ?

Miranda Cosgrove : Dawn

Pierson Fodé : Trey

Frances Fisher : Birdie

Madison Pettis : Lexi

Torrance Combs : Carl

Madelein Arthur : Cinderalla

Yvonne Orji : Rachel

Veronica Long : Heather

Où voir Paris perdu en streaming ?

Le film Paris perdu est disponible en streaming sur Netflix depuis le 12 septembre. Pour le visionner, mais aussi découvrir d'autres comédies romantiques de la plateforme comme Falling Inn Love, Un accord parfait, ou la série Plan Cœur, vous pouvez vous abonner à Netflix. Pour cela, trois options : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).