Journal d'une fille larguée : une comédie romantique suédoise à la fois drôle et touchante sur Netflix

"Journal d'une fille larguée" est une comédie romantique suédoise basée sur le roman à succès d'Amanda Romare. La série sort le 11 septembre 2025 sur Netflix.

Après avoir séduit les abonnés dans le thriller Meurtres à Åre, Carla Sehn est de retour sur Netflix dans un tout autre registre : la série romantique Journal d'une fille larguée. Sehn y incarne Amanda, une trentenaire qui enchaîne les échecs amoureux et qui, avec ses amies, tente de comprendre pourquoi il est si difficile de trouver l'amour à l'ère des applications de rencontre.

Au programme des six épisodes de Journal d'une fille larguée, des premiers rendez-vous désastreux, pas mal de râteaux, quelques moments gênants, des espoirs déçus (ou pas ?), mais aussi des amies qui se soutiennent et qui, avec humour et dérision, se posent des questions essentielles sur la vie et l'amour. Bref, une série un brin décalée, à la fois piquante et touchante qui explore le célibat avec réalisme et sincérité. Disponible depuis le 11 septembre sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Journal d'une fille larguée ?

Dans Journal d'une fille larguée, Amanda, 31 ans, s'est déjà fait larguer par la moitié des hommes de Malmö (Suède). Bien décidée à trouver l'amour, elle tente le tout pour le tout en essayant les applis de dating et en draguant dans les bars. Mais rien ne marche. Entre coups d'un soir et moments embarrassants, Amanda n'arrive même pas à décrocher un deuxième rendez-vous. Combien de fois est-elle encore prête à se faire piétiner le cœur ? Heureusement, face au défi de trouver la bonne personne, elle peut compter sur le soutien de ses amies qui, comme elle, se demandent pourquoi la quête de l'âme sœur est parfois si complexe.

Quels acteurs au casting de Journal d'une fille larguée ?

Carla Sehn : Amanda

Zahraa Aldoujaili : Ronja

Malou Manfeldt : Lilleman

Moah Madsen : Adina

Mads Korsgaard : Den ansiktslösa

Dilan Apak : Jabba

Où voir Journal d'une fille larguée en streaming ?

La série romantique Journal d'une fille larguée est disponible en streaming sur Netflix depuis le 11 septembre 2025. Pour la visionner, mais aussi découvrir d'autres comédies romantiques de la plateforme comme Envieuse, De parfaites demoiselles, ou le film Paris perdu, vous pouvez vous abonner à Netflix. Pour cela, trois options : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).