The Girlfriend : un duo iconique de stars de séries à l'affiche du thriller de Prime Video

Duel au sommet entre deux actrices reconnues dans la nouvelle mini-série psychologique "The Girlfriend" sur Prime Video.

La relation belle-mère/belle-fille comme point de départ à un thriller psychologique de haute-volée : The Girlfriend arrive sur Prime Video le 10 septembre 2025. Adaptée du best-seller de Michelle Frances, la série - dont la première saison compte 6 épisodes - a été développée pour la télévision par Naomi Sheldon et Gabbie Asher, avec la participation de plusieurs scénaristes britanniques.

Produite par Imaginarium Productions, elle bénéficie du regard affûté de Robin Wright en personne, qui signe la réalisation de plusieurs épisodes tout en incarnant l'un des principaux rôles. Le tournage s'est déroulé entre Londres et l'Espagne.

Au casting, Robin Wright (House of Cards) se confronte à Olivia Cooke (House of the Dragon) dans un duel psychologique belle-mère/belle-fille troublant. À leurs côtés, Laurie Davidson (The Good Liar) incarne le fils aux côtés de Waleed Zuaiter (The Spy), Anna Chancellor (Pennyworth), Shalom Brune-Franklin (Line of Duty) ou encore Tanya Moodie (Motherland).

Quelle est l'intrigue de la série The Girlfriend ?

Laura mène une vie parfaite : une carrière brillante, un mari aimant et un fils précieux, Daniel. Mais tout vole en éclats lorsque Daniel ramène Cherry, sa nouvelle petite amie. Après une présentation tendue, Laura est convaincue que Cherry, qu'elle perçoit comme une manipulatrice ambitieuse, cache quelque chose.

Qui est au casting de la série The Girlfriend ?

Robin Wright : Laura

Olivia Cooke : Cherry

Laurie Davidson : Daniel

Waleed Zuaiter : Howard

Tanya Moodie : Isabella

Shalom Brune-Franklin : Brigette

Karen Henthorn : Tracey

Anna Chancellor : Lilith

Leo Suter : Nicholas

Francesca Corney : Millie

Où voir la série The Girlfriend en streaming ?

La série The Girlfriend est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 10 septembre 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.