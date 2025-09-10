Les mortes : Netflix plonge dans l'horreur avec cette mini-série tirée d'un fait divers mexicain

"Les mortes" est une mini-série mexicaine adaptée d'un fait divers survenu dans les années 1960 au Mexique. Cette série noire est disponible en streaming sur Netflix depuis le 10 septembre 2025.

Les mortes, c'est le titre de la nouvelle mini-série mexicaine Netflix, inspirée du célèbre roman de Jorge Ibargüengoitia publié en 1982 en France. Ce thriller écrit comme un documentaire, revenait sur le destin meurtrier des deux sœurs Poquianchis, deux proxénètes ultra puissantes qui ont assassiné de nombreuses prostituées dans les années 1960, profitant de la complaisance de toute la société.

Réalisée par Luis Estrada ( ¡Que viva México!), cette chronique sociale noire et terrifiante explore les bas-fonds de l'âme humaine, mais permet aussi au réalisateur de faire découvrir le Mexique aux spectateurs Netflix internationaux. Cette mini-série s'inscrit d'ailleurs dans une initiative Netflix de visibiliser les contenus mexicains et les promouvoir à l'étranger, notamment via le #QueMéxicoSeVea ou #LetMexicoBeSeen.

Depuis 2022, la plateforme au N rouge s'est fixée comme mission de promouvoir la richesse d'un cinéma trop peu connu. Les abonnés ont donc pu découvrir des comédies comme La course à la gloire (2023) et Reines en fuite (2023), le film familial Le dernier wagon (2023), ou encore le thriller a l'humour très noir Invitation a un assassinat (2023). Les six épisodes de la mini-série Les mortes, eux, sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 10 septembre 2025.

Quelle est l'intrigue de Les Mortes ?

Serafina et Arcángela sont deux sœurs qui ont grandi dans la misère absolue. Une fois devenues adultes, elles vont pourtant monter une florissante entreprise de maisons closes avec l'aide de la pègre mexicaine locale. Les deux proxénètes acquièrent rapidement une solide réputation. Pourtant, lorsque des cadavres de prostituées sont découverts sur la propriété des deux soeurs, le pays découvre avec effroi un des duos criminels les plus cruels du XXe siècle.

Quel casting pour Les Mortes ?

Paulina Gaitán : Serafina Baladro

Serafina Baladro Arcelia Ramírez : Arcángela Baladro

Arcángela Baladro Alfonso Herrera : Simón Corona

Simón Corona Joaquín Cosío : Capitaine Bedoya

Capitaine Bedoya Mauricio Isaac : La Calavera

La Calavera Cecilia De los Santos : Rosa

Où découvrir Les mortes en streaming ?

Les six épisodes de la minisérie Les mortes sont disponibles en streaming sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 10 septembre 2025. Pour profiter de cette série, ainsi que des contenus mexicains de la plateforme comme Le Dernier Wagon ou Reines en fuites, vous pouvez vous abonner à la plateforme au N rouge à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère avec publicités.