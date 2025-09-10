Qui est Charlie : Charlie Sheen se confie comme jamais dans un documentaire Netflix

Qui est Charlie ? est un docusérie exclusif consacré a l'acteur Charlie Sheen, désormais sobre depuis sept ans. Les deux volets sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 10 septembre 2025.

Qui est Charlie est un documentaire en deux volets consacré à l'acteur et trublion Charlie Sheen. Netflix et les plateformes de streaming ont conquis et fidélisé des millions de téléspectateurs, révolutionnant le monde de l'audio-visuel, et les célébrités l'ont bien compris. Aujourd'hui, pour parler à ses fans, rien de plus efficace qu'un documentaire animé par les stars concernées Themselves.

Après Taylor Swift : Miss Americana et Beckhams, la plateforme accueille Charlie Sheen. Dans ce nouveau docu-série Netflix exclusif, l'acteur revient sur ses années de sobriété, et ce qui l'a conduit à mener ce combat contre les addictions. Le documentaire en deux volets est disponible sur Netflix depuis le 10 septembre 2025.

Qui est Charlie ? : De quoi ça parle ?

Carlos Estévez, aka Charlie Sheen est né en 1965 à New York, dans une famille d'acteurs. Son père connu sous le nom de Martin Sheen est le héros du phénomène de Francis Ford Copola, Apocalypse Now. Charlie suit les pas de son pere et le succès est au rendez-vous dès les années 1980 : Platoon, Né un quatre juillet et Wall Street.

L'acteur surfe sur la vague du succès aux bras de son épouse Denise Richard. Charlie Sheen tombe peu à peu dans le monde de la fête, et des excès. En 2003, l'acteur est pourtant casté pour le premier rôle de la série Mon Oncle Charlie qui fera de lui l'acteur de sitcom le mieux payé de la télévision. En 2011, son comportement instable et erratique lui coûte son rôle et c'est la descente aux enfers : drogue, alcools, addiction au sexe, Charlie Sheen ne fait plus parler de lui que pour ses déboires. Jusqu'en 2017 où il arrête définitivement l'alcool. Et ensuite ? C'est ce que vous découvrirez dans Qui est Charlie !

Quelles Guest Stars apparaissent dans Qui est Charlie ?

Sean Penn

Denise Richards

Chris Tucker,

Jon Cryer

Ramon Estevez

Brooke Allen

Heidi Fleiss

Où visionner le documentaire Qui est Charlie ? en streaming ?

Les deux épisodes du documentaire Qui est Charlie ? sont diffusés en streaming depuis le 10 septembre sur Netflix.