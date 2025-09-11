Le Roi Loup : la saison 2 de la série animée fantastique arrive sur Netflix

Loups-garous, magie et aventure : la série animée Le Roi Loup est de retour sur Netflix pour une saison 2.

Inspirée de la saga de littérature jeunesse Wereworld, de Curtis Jobling, Le Roi Loup est une série animée fantastique dont la saison 2 est disponible sur Netflix depuis le 11 septembre 2025. Sa première saison s'était classée dès sa sortie dans le top 10 de la plateforme, ce qui est de bon augure pour cette nouvelle salve d'épisodes produite par Jellyfish Pictures (Kung Fu Panda) et Lime Pictures, et réalisée par Tom Brass (Captive State, Planet Dinosaur).

Dans les 8 épisodes inédits qui replace le public en immersion dans un monde fantastique peuplé de créatures mythologiques, le héros noue des alliances fragiles, et le passé va ressurgir. Côté casting voix français, la série compte sur Alexis Gilot (Marie-Antoinette, La Guerre des mondes) dans le rôle principal, entouré de Camille Timmerman (Slumdog Millionaire), Sophie Ouaknine (9-1-1), Cerise Calixte (Rush Hour) ou encore Thierry Desroses (Revenge, Arrow).

Quelle est l'intrigue de la série Le Roi Loup ?

Drew Ferran, adolescent ordinaire, découvre à 18 ans qu'il est le dernier héritier d'une lignée ancestrale de loups-garous. Ce secret bouleverse sa vie et le propulse dans une lutte pour renverser le règne tyrannique des Lionlords et revendiquer son droits au trône.

Quels acteurs au casting voix de la série Le Roi Loup ?

Casting des voix françaises :

Alexis Gilot : Drew

Camille Timmerman : Gretchen

Sophie Ouaknine : Erin

Cerise Calixte : Whitley

Thierry Desroses : Bergan

Guillaume Orsat : Leopold

Julien Allouf : Vega

Myrtille Babouche : Duchesse Rainier

Casting des voix originales :

Ceallach Spellman : Drew

Georgia Lock : Gretchen

Kim Adis : Erin

Nina Barker-Francis : Whitley

Kobna Holdbrook-Smith : Hogan

Louis Landau : Trent Ferran

Paterson Joseph : Bergan

Colin Ryan : Vincent

Ralph Ineson : Leopold

Où voir la série Le Roi Loup en streaming ?

Pour regarder la série Le Roi Loup, dont la saison 2 est disponible depuis le 11 septembre 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).