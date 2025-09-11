Beauty in black : le carton sulfureux de Netflix revient pour une seconde saison

Beauty in black est une série réalisée par Tyler Perry et suit deux femmes que tout oppose. La première saison est disponible en streaming depuis octobre 2024 et la deuxième depuis le 11 septembre 2025.

Beauty in Black est une série dramatique réalisée par Tyler Perry, l'un des cinéastes chouchous de la plateforme Netflix. On lui doit notamment Messagères de guerre, une chronique historique adaptée d'une histoire vraie et À bout, un thriller social haletant. Le réalisateur, fan de comédie, a également produit Miss Governor, une autre série actuellement disponible sur Netflix.

La première saison de la série Beauty in Black, qui retrace l'ascension d'une jeune danseuse exotique, est rapidement devenue un phénomène Netflix, pour s'imposer comme l'un des quatre contenus les plus regardés de la plateforme. Il faut dire qu'en plus de proposer des contenus de qualité, le géant au N rouge sait ménager son suspense.

Après avoir découvert les huit premiers épisodes de la première saison de Beauty in Black, le 24 octobre 2024, les téléspectateurs ont du attendre jusqu'au 6 mars suivant pour profiter de la fin de la saison. La saison 2 suivra le même sort, alors un conseil : ne bingez pas trop vite les 8 premiers épisodes de la saison 2 de Beauty in Black, disponibles en streaming depuis le 11 septembre 2025 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Beauty in Black ?

Kimmie, une jeune stripteaseuse ambitieuse rêve d'intégrer la Beauty in Black school, une école de beauté et de coiffure affro tenue par la puissante famille Bellarie. Sa vie prend pourtant un tour inattendu lorsqu'elle rencontre Mallory, l'héritière de l'empire Bellarie. D'abord subalterne, Kimmie s'intègre peu à peu à ce clan dysfonctionnel où les intrigues et les trahisons se transmettent de génération en génération, jusqu'en devenir un membre à part entière. Mais attention ! En intégrant la dynastie Bellarie, Kimmie hérite de ses privilèges et de son pouvoir, mais aussi de ses pires secrets.

Quel casting pour Beauty in Black ?

Taylor Polidore Williams : Kimmie

Kimmie Crystle Stewart : Mallory Bellarie

Mallory Bellarie Ricco Ross : Horace Bellarie

Horace Bellarie Amber Reign Smith : Rain

Rain Xavier Smalls : Angel

Angel Julian Horton : Roy Bellarie

Roy Bellarie Steven G. Norfleet : Charles Bellarie

Charles Bellarie Richard Lawson : Norman

Norman Terrell Carter : Varney

Varney Shannon Wallace : Calvin

Calvin Charles Malik Whitfield : Jules

Jules Debbi Morgan : Olivia Bellarie

Où visionner Beauty in Black en streaming ?

Les deux saisons de Beauty in Black sont actuellement disponibles en streaming sur la plateforme Netflix. La première saison a été diffusée en deux parties : les huit premiers épisodes depuis le 24 octobre 2024, et les huit suivants depuis le 6 mars 2025. Même programme pour la saison 2 dont les 8 premiers épisodes sont disponibles depuis le 11 septembre 2025. Pour (re)découvrir Beauty in Black, vous pouvez vous abonner à la plateforme de vidéo à la demande Netflix dès 7,99 euros par mois (l'offre la moins chère, mais avec publicités, d'autres offres plus onéreuses existent).