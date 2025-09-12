McWalter : Mister V en espion déjanté sur Prime Video

Humour absurde et cascades à la chaîne avec McWalter, un film disponible sur Prime Video.

Adapté d'un personnage culte né sur YouTube, McWalter transforme l'espion excentrique imaginé et incarné par Mister V en long métrage, diffusé sur Prime Vidéo depuis le 12 septembre 2025.

Produit par E2E4 (du groupe Les Films entre 2 et 4), le film est réalisé par Simon Astier, connu pour sa série Hero Corp. Le scénario, coécrit par Simon Astier, Mister V lui-même, Vincent Tirel, Freddy Gladieux et Thibault Valetoux, mêle actions, parodie et humour absurde, offrant une relecture décalée des codes du film d'espionnage classique. Le tournage s'est déroulé à Paris, Sofia en Bulgarie et aux studios de Boulogne.

En tête de casting, Mister V (Validé, La Flamme) retrouve le rôle-titre de McWalter, son alter ego espion maladroit. À ses côtés, Géraldine Nakache (Tout ce qui brille), William Lebghil (Première année, Hippocrate), Vincent Dedienne et François Berléand (Les Choristes).

Quelle est l'intrigue du film McWalter ?

McWalter, agent d'élite des service secrets américains, est accusé à tort d'attentats et devient ennemi public numéro 1. De héros national, il devient fugitif et traqué par ses anciens collègues. Convaincu d'un complot, il enquête avec l'aide de son acolyte geek Pollux. Leur quête les mène jusqu'à une île isolée où se cache un mystérieux explosif. Pour sauver le monde, McWalter devra d'abord laver son honneur.

Quels acteurs au casting du film McWalter ?

Mister V : McWalter

Géraldine Nakache

William Lebdgil

Vincent Dedienne

François Berléand

Où voir le film McWalter en streaming ?

Le film McWalter est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 12 septembre 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.