Every minute counts : la saison 2 de la série catastrophe mexicaine arrive sur Prime Video

Entre répliques sismiques et secrets militaires, la série "Every Minute Counts" revient sur Prime Video.

Adaptée de faits réels, Every Minute Counts est une série mexicaine de retour pour une saison 2 à partir du 12 septembre 2025 sur Prime Video. La première saison, sortie en 2024, retraçait les heures sombres du séisme de magnitude 8,1 qui a secoué Mexico en 1985, explorant à la fois le chaos social, les réactions des autorités et les actes de bravoure de citoyens ordinaires.

Pour cette nouvelle salve d'épisodes, la série bénéficie de la direction et de la co-écriture de Jorge Michel Grau (réalisateur de Somos lo que hay) et est toujours coproduite par la société Traziende Films. Le casting de la saison 2 rassemble les visages familiers de la première : les acteurs mexicains Osvaldo Benanvides, Maya Zapata, Antonio de la Vega, Miriam Balderas ou encore Azalia Ortiz, rejoints par de nouveaux arrivants comme Gerardo Trejoluna et Lucila Olalde, entre autres.

Quelle est l'intrigue de la série Every Minute Counts ?

Dans la saison 1, après un séisme dévastateur, les habitants de Mexico luttent pour survivre au chaos et aux décombres. Des bénévoles, des étudiants et des équipes médicales s'organisent pour secourir les victimes, tandis que des tensions politiques compliquent les opérations de sauvetage.

Dans la saison 2, un jour après le séisme, le Dr Angel reste introuvable tandis que l'armée bloque les secours. À l'hôpitaln Camila et le Dr Carlos tentent de sauver des vies, tandis qu'une journaliste découvre un sombre secret militaire. Mais une réplique imminente menace de tout anéantir.

Quels acteurs au casting de la série Every Minute Counts ?

Osvaldo Benavides : Angel

Maya Zapata : Camila

Antonio de la Vega : Ignacio

Damayanti Quintanar : Gabriela

Daniel Martinez : Alberto

Miriam Balderas : Chave

Jesus Zavala : Carlos

Enrique Arreola : Moises

Azalia Ortiz : Hilda

Luis Fernando Pena : Pepin

Zamia Fandino : Monica

Gabriela Cartol : Rosario

Pamela Vargas : Lucia Sanchez

Gerardo Trejoluna

Lucila Olalde

Où voir la série Every Minute Counts en streaming ?

La série Every Minute Counts est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 12 septembre 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.