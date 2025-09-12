Toi et tout le reste : le K-drama bouleversant sur l'amitié débarque sur Netflix

Toi et tout le reste est une série coréenne écrite par Song Hye-jin et réalisée par Jo Young-min, sur l'amitié d'une vie. Cette série est disponible en streaming sur Netflix depuis le 12 septembre 2025.

Quelle est l'intrigue de Toi et tout le reste ?

Eung-Joon et Sang-Yeon se connaissent depuis l'enfance et entretiennent une amitié passionnelle. Malgré leur amour réciproque, leur relation est ternie par l'envie, alors que Eung-Joon jalouse les origines et le talent de son amie. Entre rivalité, conflits et loyauté, les deux jeunes femmes traversent les décennies en meilleures ennemies. Une fois adulte, Eung-Joon devient dramaturge et Sang-Yeon, productrice. Alors qu'elles se sont perdues de vue, Sang Yeon resurgit dans la vie de son amie d'enfance, avec une demande qui va changer le cours de leur vie.

Quel casting pour Toi et tout le reste ?

Go-eun Kim : Ryu Eun-joong

Ryu Eun-joong Ji-Hyun Park : Cheon Sang-yeon

Cheon Sang-yeon Gun-woo Kim : Kim Sang-hak

Kim Sang-hak Mi-ji Kim : Kim Joo-hwa

Où visionner Toi et tout le reste en streaming ?

La série Toi et tout le reste est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 12 septembre 2025. Pour découvrir cette série, ainsi que de nombreux contenus coréens comme Karma ou Le Méli-mélo des sentiments, vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix en choisissant entre trois formules mensuelles : l'essentielle avec pubs (7,99 euros), la standard (14,99) et la premium (21,99 euros).