Black Rabbit : Jude Law sous haute pression dans cette palpitante série Netflix

"Black Rabbit" est une mini-série thriller créée par Zach Baylin et Kate Susman avec Jude Law et Jason Bateman. Sortie prévue le 18 septembre 2025 sur Netflix.

Après The Young Pope ou encore The Third Day, Jude Law refait une incursion dans le monde des séries avec Black Rabbit. Dans ce thriller new-yorkais en huit épisodes, Jude Law et Jason Bateman incarnent deux frères au bord de la rupture. Si l'un est stable et propre sur lui, l'autre est chaotique et spécialiste des mauvaises décisions. Dépeignant la vie nocturne de la ville qui ne dort jamais, ainsi que certaines personnes peu fréquentables qui la peuplent, la série explore la loyauté destructrice qui unit ces frères qui s'aiment, mais qui ne sont pas assortis.

Aux côtés de Jude Law, qui est également co-producteur de la série, et de Jason Bateman, qui a réalisé les deux premiers épisodes, Black Rabbit réunit un casting de talent : Cleopatra Coleman (The Last Man on Earth), Odessa Young (The Staircase), Sope Dirisu (Gangs of London), Abbey Lee (Florida Man) Amaka Okafor (Bodies) ou Robin de Jesús (Tick Tick… BOOM). Disponible depuis le 18 septembre sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Black Rabbit ?

Dans Black Rabbit, la vie de Jake Friedken, propriétaire d'un restaurant branché de New-York, voit sa vie basculer lorsque Vince, son frère, refait surface et reprend part à l'entreprise familiale. Ouvrant la porte à d'anciens traumatismes, ce frère tourmenté et imprévisible emmène aussi avec lui de nouveaux dangers qui menacent de détruire l'équilibre que Jake s'était construit. Criblé de dettes, Vince n'a plus d'autre choix que de faire appel à son frère, qui devra risquer très gros pour le sauver.

Quels acteurs au casting de Black Rabbit ?

Jude Law : Jake Friedken

Jason Bateman : Vince Friedken

Cleopatra Coleman : Estelle

Amaka Okafor : Roxie

Sope Dirisu : Wes

Dagmara Domińczyk : Val

Chris Coy : Babbit

Troy Kotsur : Joe Mancuso

Abbey Lee : Anna

Odessa Young : Gen

Robin de Jesús : Tony

Où voir Black Rabbit en streaming ?

Pour vous plonger dans l'haletante intrigue de Black Rabbit, rendez-vous dès le 18 septembre 2025 sur Netflix. Pour profiter de cette mini-série, ainsi que d'autres séries dramatiques de la plateforme comme Un homme, un vrai ou Ozark, il suffit de s'abonner à Netflix. Pour cela, il existe trois options : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).