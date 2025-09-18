Patriarche : secrets et héritages au coeur du nouveau drame familial de HBO Max

Entre luttes d'héritage et rancunes enfouies d'un famille puissante, Patriarche arrive sur HBO Max. Les infos sur le programme.

Drame familial et psychologique, Patriarche (titre original : I, Jack Wright) est diffusée sur HBO Max depuis le 18 septembre 2025. Créée et écrite par Chris Lang (Unforgotten), la série en six épisodes est réalisée par Tom Vaughan (Victoria) et produite par Nickie Sault (Peaky Blinders). Inspirée par la tradition des grandes fresques familiales britanniques, la série s'attache à dévoiler les failles d'une dynastie respectée au moment où son pilier disparaît.

Le casting réunit un ensemble solide d'acteurs britanniques. John Simm (Life on Mars, Collatéral) incarne l'un des héritiers face à Nikki Amuka-Bird (Luther), tandis que Harry Lloyd (Game of Thrones) et James Fleet (Quatre mariages et un enterrement, Bridgerton) complètent la fratrie. Gemma Jones (Le Journal de Bridget Jones) et Trevor Eve (Walking Dead).

Quelle est l'intrigue de la série Patriarche ?

À la mort soudaine de Jack Wright, magnat respecté et pilier de sa famille, ses proches se réunissent pour lui rendre hommage. Mais derrière les apparences de deuil et d'unité, les rancunes ressurgissent : héritages contestés, secrets enfouis, rivalités fraternelles et ambitions personnelles fissurent le clan. Tandis que l'enquête autour des circonstances du décès sème le doute, chacun se retrouve confronté à ses propres mensonges et à la véritable nature de ce patriarche, figure aussi charismatique qu'autoritaire.

Quels acteurs au casting de la série Patriarche ?

Trevor Eve : Jack Wright

John Simm : Gray Wright

Nikki Amuka-Bird : Sally

Gemma Jones : Rose Wright

Rachel Thakrar : Laura Johnstone

Harry Lloyd : Hector Morgan

Zoe Tapper : Georgia Wright

Liz Kingsman : Katie Jones

James Fleet : Bobby

Sabrina Bartlett : Bella

Percelle Ascott : Reuben

Où voir la série Patriarche en streaming ?

Pour regarder Patriarche, il faut se connecter à Max depuis le 18 septembre 2025. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.