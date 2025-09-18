Swipe : Lily James incarne la fondatrice de Bumble sur Disney+

Rendez-vous à la Silicon Valley pour retracer l'ascension de Whitney Wolfe Herde, pionnière des applications de rencontre, sur Disney+. Les infos sur le programme.

Adaptation biographique ambitieuse, Swipe est disponible le 19 septembre 2025 sur Disney+. L'histoire retrace le parcours de Whitney Wolfe Herd, récemment diplômée, déterminée à s'imposer dans un secteur technologique dominé par les hommes, de la fondation de Tinder jusqu'à la création de Bumble, ce qui fera d'elle l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes.

Produit par les 20th Century Studios et réalisé par Rachel Lee Goldenberg (Valley Girl, Unpregnant), qui signe le scénario aux côtés de Bill Parker et Kim Caramele. Le casting est porté par Lily James (Baby Driver, Pam & Tommy) dans le rôle principal de Whitney Wolfe Herd. Elle est entourée de Dan Stevens (Legion, Downton Abbey), Myha'la Herrold (Industry) ou encore Jackson White (Mrs. Fletcher, Tell me lies).

Quelle est l'intrigue du film Swipe ?

En 2012, Whitney Wolfe Herd est invitée à rejoindre un incubateur de start-up qui travaille sur un projet d'application de rencontres, Tinder. Mais difficile de se faire une place dans le milieu de la tech quand on est une femme, et l'entrepreneure va l'apprendre à ses dépends. C'est dans la tourmente qu'elle créera Bumble, une application de rencontre conçue par des femmes, pour les femmes.

Quels acteurs au casting du film Swipe ?

Lily James : Whitney Wolfe Herd

Myha'la Herrold

Jackson White

Ben Schnetzer

Pierson Fodé

Clea DuVall

Dan Stevens

Ian Colletti

Pedro Correa

Coral Pena

Mary Neely

Ana Yi Puig

Aidan Laprete Powell

Henter Sansone

Olivia Rose Keegan : Chloe

Dermot Mulroney

Joely Fisher

Gabe Kessler : Seth

Tijuana Ricks : Event Moderator

Sara Coates : Informant

Où voir le film Swipe en streaming ?

La première saison de la série Swipe est diffusée en exclusivité sur Disney ++ à partir du 19 septembre 2025. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 13,99 euros par mois (139,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 9,99 euros par mois (99,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.