Bélen : ce drame de Prime Video revient sur un procès historique en Argentine

"Belén" est un film argentin inspiré d'un procès historique qui a profondément marqué l'Argentine. Ce drame, déjà diffusé dans les cinémas argentins, sera disponible en streaming sur Prime Video fin 2025.

Belén est un film argentin réalise par Dolores Fonzi (Blondi) et inspiré du livre Somos Belén (Nous sommes Belén) d'Ana Corea. Ce drame revient sur l'histoire vraie d'une jeune femme jugée pour infanticide après une suspicion d'IVG en 2016. Ce procès avait alors provoqué une vague d'indignation nationale à l'encontre d'une société conservatrice et misogyne.

Si, depuis 2020, l'IVG est légale en Argentine jusqu'à 14 semaines de grossesse, ce film traite pourtant d'un sujet plus que jamais d'actualité, puisque le plan public de distribution de pilules abortives a été stoppé trois ans seulement après la proclamation de la loi.

Pour porter ce film coup de poing, la réalisatrice a pu compter sur K&S Films et Amazon MGM Studios. Les deux maisons de productions renommées ont d'abord prévu une sortie exclusive dans les cinémas argentins, où le film est projeté depuis le 18 septembre 2025 avant de le diffuser à l'internationale. Les abonnés Prime Video pourront découvrir Belén en streaming avant la fin de l'année.

Quelle est l'intrigue de Belén ?

Enceinte, Julieta est victime d'une fausse-couche. Elle se rend en urgence à l'hôpital, où elle est rapidement suspectée d'avoir volontairement interrompu la grossesse. Or, en Argentine, l'avortement est illégal et considéré comme un infanticide. Julieta risque une lourde peine de prison, mais Soledad Deza, une avocate courageuse et progressiste, décide de la défendre. Les deux femmes vont faire de ce procès le symbole de la lutte pour les doits reproductifs des femmes en Argentine.

Quel casting pour Belén ?

Dolores Fonzi : Soledad Deza

Soledad Deza Camila Plaate : Julieta

Où visionner Belén en streaming ?

Le film Belén est sorti dans les cinémas argentins le 18 septembre 2025 et devrait être diffusé en streaming sur Prime Vidéo d'ici la fin 2025. En attendant, vous pouvez déjà découvrir quelques-uns des grands films argentins proposés par la plateforme comme les deux films primés Argentine 1985 et Les Nouveaux sauvages. Pour ça, il vous suffit de vous abonner au service de Vidéo à la demande pour 6,99 euros par mois.