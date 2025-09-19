Peut-être pour la vie : la romance Netflix qui fait voyager entre Hambourg et Istanbul

"Peut-être pour la vie" est une comédie romantique germano-turque qui mêle choc des cultures, amour et glamour. Sortie le 19 septembre 2025 sur Netflix.

Peut-être pour la vie est une comédie romantique qui suit Mavi, une jeune femme élevée en Allemagne qui découvre qu'elle est issue d'une riche dynastie turque. Cette révélation met à l'épreuve sa vie amoureuse puisqu'elle va devoir décider si elle reste avec son petit ami Can à Hambourg ou si elle commence une nouvelle vie à Istanbul. Le casting réunit Serkan Çayoğlu, star du cinéma turc, aux côtés de visages connus de la scène allemande comme Caroline Daur ou Katja Riemann.

Réalisé par Buket Alakuş et Ngo The Chau, Peut-être pour la vie s'inscrit dans la veine de films aux influences croisées, comme Crazy Rich Asians, en explorant le contraste culturel et les tensions identitaires à travers un héritage dynastique surprise. Mêlant glamour urbain et drame familial, Peut-être pour la vie laisse entrevoir une profonde quête existentielle, sans pour autant renoncer à la dimension romantique et légère propre aux rom-coms.

Quelle est l'intrigue de Peut-être pour la vie ?

Dans Peut-être pour la vie, une révélation bouleverse les projets de Mavi, une jeune femme allemande d'origine turque. Voulant faire sa demande en mariage, Can, son compagnon, lui offre un voyage en Turquie. Mais une fois à Istanbul, Mavi découvre qu'elle est l'héritière d'une puissante dynastie locale. Soutenue par le charmant Kent, sa grand-mère souhaite qu'elle rejoigne l'entreprise familiale. Soudain déchirée entre deux mondes, Mavi va devoir faire un choix entre ses racines et sa liberté, entre prestige social et amour intime.

Quels acteurs au casting de Peut-être pour la vie ?

Beritan Balci : Mavi

Sinan Gülec : Can

Serkan Çayoğlu : Kent

Meral Perin : Grand-mère Yadigar

Anja Karmanski : Caroline Mehnert

Berke Cetin : Musa Yilmaz

Cansu Tosun : Leyla

Ilknur Boyraz : Aynur

Katja Riemann

Caroline Daur

Où voir Peut-être pour la vie en streaming ?

Le film Peut-être pour la vie est disponible sur Netflix depuis le 19 septembre 2025. Pour le visionner mais aussi découvrir d'autres films romantiques du Moyen-Orient de la plateforme de streaming comme Tout pour y croire, Drôle de lune de miel ou Au gré du vent, il suffit de s'abonner à Netflix. Pour cela, il existe trois options : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).