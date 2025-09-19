Lego Star Wars, reconstruire la galaxie : encore plus de Lego Star Wars sur Disney+

Les deux saisons de "Lego Star Wars reconstruire la galaxie" sont disponibles en streaming sur Disney +.

Quand meilleur de Star Wars rencontre le meilleur de Lego, c'est une génération entière qui retombe en enfance et en redemande ! La saison 2 de Lego Star Wars : Reconstruire la galaxie, les pièces du passé est le petit dernier de la franchise Lego Star Wars. Au départ, le partenariat le plus iconique des premiers geeks, devait durer 9 ans : de 1998 à 2009. Seize ans et de nombreux reports plus tard, la franchise continuera à nous gâter jusqu'en 2032.

Aux commandes de la saison 2 de Lego Star Wars : Reconstruire la galaxie, les pièces du passé, on retrouve Chris Buckley et Benji Samit, les deux scénaristes de la première saison. Ce nouveau volet des aventures intergalactiques des figurines les plus célèbres du monde vient rejoindre un catalogue déjà très étoffé avec notamment Les aventures de Free Maker, ou encore Le réveil de la force. Les quatre épisodes de la saison 2 de Lego Star Wars : Reconstruire la galaxie, les pièces du passé est disponible depuis le 19 septembre 2025 en streaming sur Disney +.

Quelle est l'intrigue de Lego Star Wars : Reconstruire la galaxie ?

Dans la saison 2, Sig, Jedi Bob, Yesi et Servo doivent affronter un nouvel adversaire venu tout droit des confins de la galaxie : le mystérieux et malfaisant Solitus. Échappé de l'exil de Force, une dimension composée des briques qui n'ont jamais été utilisées, Solitus est bien décidé à tout anéantir sur son passage. Pour l'arrêter, Sig et sa bande vont devoir sceller des alliances inattendues avec ceux qu'ils ont toujours considérés comme leurs ennemis et notamment le maléfique Dev, qui a tout à perdre avec le retour de Solitus.

Quel casting pour doubler Lego Star Wars ?

Alexandre Nguyen : Sig Greebling

Sig Greebling Aurélien Raynal : Dev Greebling

Dev Greebling Déborah Claude : Yesi Scala

Yesi Scala Cyrille Monge : Jedi Bob

Jedi Bob Pascal Nowak : Servo

Servo Roland Timsit : Dark Jar Jar Binks

Dark Jar Jar Binks Bernard Lanneau : Luke Skywalker

Où visionner Lego Star Wars : Reconstruire la galaxie en streaming ?

La saison 2 de Lego Star Wars Reconstruire la galaxie est disponible depuis le 19 septembre 2025 en streaming sur la plateforme de VOD Disney ++. Ces quatre nouveaux épisodes rejoignent la saison 1 de la série, accessible sur le service Disney depuis septembre 2024. Pour découvrir les nouveaux volets de la saga Reconstruire la galaxie, ainsi que tous les films et séries d'animation Lego Star Wars comme Le réveil de la force, vous pouvez vous abonner à Disney + à partir de 5.99 euros par mois.