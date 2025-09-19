El refugio atómico : les créateurs de "La casa de Papel" de retour sur Netflix

"El refugio atómico" est une série espagnole créée par les scénaristes de "La casa de papel". La première saison de ce thriller est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 19 septembre 2025.

El refugio atómico est une série Netflix, par ses créateurs espagnols fétiches : Esther Martínez Lobato et Álex Pina, les scénariste de La casa de Papel, et des autres contenus de la franchise comme Berlin ou Korea Heist, en passant par le film White Lines. Si cette simple information est suffisante pour attirer l'attention des abonnés, sachez également qu'il s'agit d'une série qui mêle apocalypse nucléaire, secrets de familles, satire sociale et action à 100 à l'heure, évidemment. Les 8 épisodes de cette série haletante sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 19 septembre 2025.

Quelle est l'intrigue de El refugio atómico ?

Dans un monde instable et sur le point d'imploser, certains milliardaires ont trouvé la solution pour survivre malgré tout : un bunker de luxe, enterré à des kilomètres sous terre, qui offrira aux survivants de n'importe quelle catastrophe mondiale un cadre de vie agréable et haut de gamme, aussi longtemps que nécessaire.

Si le confort de l'abri est garanti, la bienveillance des autres habitants, beaucoup moins, surtout quand on les détestait déjà dans le monde d'avant. Malheureusement, une fois sous-terre, il n'est plus possible de remonter, et l'ambiance électrique du bunker pourrait bien tourner au pugilat cinq étoiles.

Quel casting pour El refugio atómico ?

Miren Ibarguren : Minerva

Minerva Joaquín Furriel : Guillermo

Guillermo Carlos Santos : Rafa

Rafa Natalia Verbeke : Frida

Frida Montse Guallar : Victoria

Victoria Pau Simon : Max

Max Alícia Falcó : Asia

Asia Agustina Bisio : Mimi

Mimi Álex Villazán : Ciro

Où visionner El refugio atómico a en streaming ?

Les huit épisodes de la première saison d'El refugio atómico sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 19 septembre 2025. Pour découvrir cette série, ainsi que toutes les créations d'Esther Martínez Lobato et Álex Pina comme La casa de papel, Berlin ou encore White Lines, vous pouvez vous abonner au service Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités.