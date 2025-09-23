The Lowdown : Ethan Hawke mène l'enquête dans un polar de FX

Corruption et secrets de familles à Tulsa dans l'Oklahoma : FX lance "The Lowdown", un polar noir haletant.

Avec The Lowdown, la chaîne américaine FX s'aventure en terrain miné : celui d'un polar noir, poisseux et politique, au coeur d'une petite ville américaine où chaque vérité a un prix. La série, créée par Sterlin Harjo (Reservation Dogs), est disponible depuis le 23 septembre 2025 avec une première saison de 8 épisodes. Comme pour ses précédentes productions, le showrunner s'est inspiré d'un terrain et un État qu'il connaît bien : l'Oklahoma, plus précisément en prenant pour décor la ville de Tulsa. Derrière la caméra, Harjo signe aussi le pilote, donnant ainsi le ton au récit.

Pour emmener le casting, le rôle principal a été confié à Ethan Hawke (Before Sunrise), dans la peau d'un libraire autodidacte de Tulsa enquêtant sur les zones d'ombre de sa ville. À ses côtés : Ryan Kiera Armstrong (Anne with an E, American Horror Story) prête ses traits à sa fille de 14 ans. Kaniehtiio Horn (Embrace of the Vampire) joue son ex-compagne. La série compte aussi Tim Blake Nelson (O'Brother, Watchmen), Jeanne Tripplehorn (Big Love) et Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Dune).

Quelle est l'intrigue de la série The Lowdown ?

À Marseille, Malik, un jeune Comorien, réussit à sortir d'un immeuble qui vient de s'effondrer, mais est arrêté pour possession de drogue. En prison où la guerre des clans fait rage, il doit vite trouver des alliés. Massoud, un promoteur immobilier aux activités plus ou moins légales, lui propose sa protection en échange de sa loyauté. Mais Malik se rend vite compte qu'il n'est qu'un pion dans le jeu de Massoud et qu'il devra s'emparer du pouvoir pour survivre.

Quels acteurs au casting de la série The Lowdown ?

Ethan Hawke : Lee Raybon

Ryan Kiera Armstrong : Francis

Kaniehtiio Horn : Samantha

Tom Blake Nelson : Dale Washberg

Jeanne Tripplehorn : Betty Jo

Kyle MacLachlan : Donald Washberg

Keith David : Marty

Siena East : Deidra

Scott Shepherd : Allen Murphy

Tracy Letts : Frank Martin

Macon Blair

Killer Mike : Cyrus

Cody Lightning

Michael Hitchcock : Ray

Où voir la série The Lowdown en streaming ?

Sans diffuseur français pour l'instant, la série The Lowdown est à regarder exclusivement sur FX aux Etats-Unis depuis le 23 septembre. La date de diffusion ni la plateforme de streaming n'est pas encore connue pour les spectateurs français.