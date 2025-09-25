Alerte Enlèvement : poursuite à haut risque dans le thriller choc de HBO Max

"Alerte Enlèvement" est un thriller américain réalisé par Kerry Bellessa avec Hayden Panettiere et Tyler James Williams. Le film est sorti le 25 septembre 2025 sur HBO Max.

Préparez-vous à retenir votre souffle : le thriller Alerte Enlèvement débarque sur HBO Max. Hayden Panettiere (Heroes, Nashville) et Tyler James Williams (Tout le monde déteste Chris, Abbott Elementary) y incarnent deux covoitureurs qui repèrent le véhicule dans lequel se trouvent une fille kidnappée et son ravisseur. Ils se lancent à la poursuite de la voiture, s'engageant dans une dangereuse course contre la montre.

Remake du film Amber Alert, également réalisé par Kerry Bellessa en 2012, Alerte Enlèvement est sorti sous son titre original au cinéma en 2024 et en mai 2025 sur certains services de vidéo à la demande, avant une diffusion plus large en septembre. Jouant sur l'urgence, le stress et la responsabilité morale, l'intrigue de ce huis clos routier devrait séduire les abonnés en quête de récits où chaque minute compte.

Quelle est l'intrigue du film Alerte Enlèvement ?

Dans Alerte Enlèvement, une fillette de sept ans est enlevée dans un parc alors qu'elle jouait à cache-cache avec son frère. Suite à l'annonce de cet enlèvement, Jaq et Shane, qui font du covoiturage, comprennent qu'ils se trouvent juste derrière la voiture du kidnappeur. Sous l'insistance de Jaq, Shane accepte de se lancer dans une course-poursuite. Ne pouvant compter sur l'aide de la police qu'à distance, ils risquent leur propre vie pour tenter de sauver celle de la victime.

Quels acteurs au casting d'Alerte Enlèvement ?

Hayden Panettiere : Jaq

Tyler James Williams : Shane

Saidah Arrika Ekulona : Cici

Kevin Dunn : Phil Casey

Kurt Oberhaus : Aaron

Katie McClellan : Monica Bryce

Ducky Cash : Charlotte Bryce

Claire Slemmer : Gail

Dinora Walcott : Shannon

Où voir Alerte Enlèvement en streaming ?

Alerte Enlèvement est sorti le 25 septembre 2025 sur HBO Max. Si vous appréciez les films à suspense, avec des courses contre la montre et des disparitions, vous pourriez aussi apprécier Caddo Lake ou Faster, également diffusés sur HBO Max. Pour profiter des séries et films de la plateforme de streaming, trois options s'offrent à vous : un abonnement basic avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (9,99 euros par mois) ou la formule premium (13,99 euros par mois).