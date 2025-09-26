House of Guinness : faut-il voir la série Netflix par le créateur de "Peaky Blinders" ? L'avis des critiques

Avec "House of Guinness", Steven Knight plonge les abonnés de Netflix dans les coulisses de la famille irlandaise.

Après le succès phénoménale de Peaky Blinders, Steven Knight revient avec une fresque historique tout aussi ambitieuse qui devrait plaire aux abonnés de Netflix. House of Guinness se concentre sur la famille derrière la célèbre brasserie irlandaise, débutant en 1868 avec la mort de Sir Benjamin Guinness. Le testament du patriarche divise ses quatre enfants, déclenchant une lutte de pouvoir au sein de la famille.

Mais faut-il regarder ce nouveau programme en huit épisodes ? La critique française, relativement séduite dans son ensemble, reste tout de même divisée. Les conquis séduisent l'esthétique de la série, portée par une bande-son moderne et une reconstitution réussie du Dublin des années XIXe siècles. "Knight réussit à éviter la reconstitution poussiéreuse grâce à une esthétique élégante mais résolument rock, rehaussée d'une bande-son moderne qui dynamite le genre", souligne Première. Télérama salue "un nouveau drame familial flamboyant", quand Le Journal du Geek salue la capacité du showrunner à "provoquer une forme d'addiction". Les amateurs de Succession et de Peaky Blinders devraient définitivement y trouver leur compte.

En revanche, d'autres reprochent à Steven Knight de refaire un sous-Peaky Blinders et de manquer d'originalité. Le Point déplore ainsi un "drame historique et familial formaté, tout sauf passionnant". Pour Numérama, il s'agit bel et bien d'une série "divertissante, mais répétitive". Séduit par la série, le magazine Première déplore en revanche le fait que "les enfants Guinness peinent à prendre de l'épaisseur. Les intrigues sonnent parfois convenues, les rivalités un peu prévisibles, et l'ensemble manque du magnétisme d'un Tommy Shelby." Aux abonnés de se faire leur propre opinion sur House of Guinness, dont la première saison est disponible sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de la série House of Guinness ?

Après la mort de Sir Benjamin Guinness, l'homme à l'origine de l'extraordinaire succès de la brasserie du même nom, vient le temps de l'héritage. La pression monte dans la famille après lecture de son testament à ses quatre enfants adultes - Arthur, Edward, Anne et Ben - et les Dublinois qui travaillent et interagissent, comptent bien se saisir de l'opportunité de faire entendre leurs voix.

Quels acteurs au casting de la série House of Guinness ?

James Norton : Sean Rafferty

Anthony Boyle : Arthur Guiness

Louis Partridge : Edward Guinness

Niamh McCormack : Ellen Cochrane

Emily Faire : Anne Guinness

Fionn O'Shea : Benjamin Guinness

Jack Gleeson : Byron Hughes

Devra Kirwan : Agnes Guinness

Seamus O'Hara : Patrick Cochrane

Michael McElhatton : John Potter

Danielle Galligan : Olivia Hedges

David Wilmot : Bonnie Champion

Hilda Fay : Sultan

Ann Skelly : Adelaide Guinness

Elizabeth Dulau : Henrietta St Lawrence

Jessica Reynolds : Christine O'Madden

Où voir la série House of Guinness en streaming ?

Pour regarder la série House of Guinness, mise en ligne le 25 septembre 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).