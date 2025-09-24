House of Guinness : si vous aimez "Peaky Blinders", ne ratez surtout pas cette nouvelle série Netflix

Entre héritage et trahisons, "House of Guinness" déterre les secrets de la célèbre dynastie irlandaise propriétaire du breuvage iconique, sur Netflix.

Après le succès de Peaky Blinders, Steven Knight revient avec une fresque historique tout aussi ambitieuse. House of Guinness se concentre sur la famille derrière la célèbre brasserie irlandaise, débutant en 1868 avec la mort de Sir Benjamin Guinness. Le testament du patriarche divise ses quatre enfants, déclenchant une lutte de pouvoir au sein de la famille. La série, composée de huit épisodes, est produite par Kudos et Stigma Films, avec Tom Shankland et Mounia Akl à la réalisation.

Le casting réunit une pléiade de talents : Anthony Boyle (The Lost City of Z) incarne Arthur Guinness IV, le fils aîné déterminé à préserver l'héritage familial. Louis Partridge (Enola Holmes) joue Edward, l'ambitieux second fils. Emily Faire (The Pale Blue Eye) interprète Anne, la fille stratège, tandis que Fionn O'Shea (Normal People) est Ben, le cadet idéaliste. D'autres acteurs complètent la distribution : James Norton (Happy Valley), Jack Gleeson (Game of Thrones), Devra Kirwan (True Detective).

Quelle est l'intrigue de la série House of Guinness ?

Après la mort de Sir Benjamin Guinness, l'homme à l'origine de l'extraordinaire succès de la brasserie du même nom, vient le temps de l'héritage. La pression monte dans la famille après lecture de son testament à ses quatre enfants adultes - Arthur, Edward, Anne et Ben - et les Dublinois qui travaillent et interagissent, comptent bien se saisir de l'opportunité de faire entendre leurs voix.

Quels acteurs au casting de la série House of Guinness ?

James Norton : Sean Rafferty

Anthony Boyle : Arthur Guiness

Louis Partridge : Edward Guinness

Niamh McCormack : Ellen Cochrane

Emily Faire : Anne Guinness

Fionn O'Shea : Benjamin Guinness

Jack Gleeson : Byron Hughes

Devra Kirwan : Agnes Guinness

Seamus O'Hara : Patrick Cochrane

Michael McElhatton : John Potter

Danielle Galligan : Olivia Hedges

David Wilmot : Bonnie Champion

Hilda Fay : Sultan

Ann Skelly : Adelaide Guinness

Elizabeth Dulau : Henrietta St Lawrence

Jessica Reynolds : Christine O'Madden

Où voir la série House of Guinness en streaming ?

Pour regarder la série House of Guinness, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).