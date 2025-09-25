The Savant : pourquoi la série avec Jessica Chastain voit sa sortie repoussée sur Apple TV+ ?

Jessica Chastain mène une discrète enquête dans la nouvelle série thriller "The Savant", qui devait sortir dans les jours à venir. La sortie a été finalement reportée.

Apple TV+ a décidé de reporter la sortie de la série The Savant, dont la sortie était initialement prévue début octobre. The Savant est un thriller politique dans laquelle une militante se fait passer pour une nationaliste blanche sur des forums en ligne afin de neutraliser des extrémistes qui passent à l'acte. Le programme vise à dénoncer la montée en puissance de l'extrême droite américaine et ses influenceurs sur les réseaux sociaux.

Dans le contexte de l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk, le 10 septembre dernier à l'université de l'Utah, Apple TV+ a annoncé reporter la série, sans donner de date de sortie. L'actrice principale et productrice, Jessica Chastain, a partagé son désaccord avec cette décision, même si elle a apprécié collaborer avec la plateforme de streaming : "The Savant parle des héros qui travaillent chaque jour pour arrêter la violence avant qu'elle ne survienne, et honorer leur courage semble plus urgent que jamais."

Quelle est l'intrigue de la série The Savant ?

Une enquêtrice infiltrée connue sous le nom de "The Savant", épouse et mère de deux enfants, suit des groupes extrémistes en ligne dans le but de les arrêter avant qu'ils n'agissent.

Quels acteurs au casting de la série The Savant ?

Jessica Chastain : Jodi Goodwin/The Savant

Nnamdi Asomugha : Charlie Goodwin

James Badge Dale

Jordana Spiro : Amber

Trinity Lee Shirley : Maeve Goodwin

Francois Battiste

Cole Doman : Steve Dunicki

Hannah Gross

David Wilson Barnes

Michael Mosley

Dagmara Dominczyk

Où voir la série The Savant en streaming ?

La série The Savant sera diffusée en exclusivité sur Apple TV+ prochainement. Afin de profiter de ce film, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.