Hotel Costiera : une comédie noire italienne avec une star de "Grey's Anatomy" sur Prime Video

"Hotel Costiera" est une série italienne d'Adam Bernstein, le réalisateur de la série "Fargo". Les six premiers épisodes de la saison 1 sont disponibles en streaming sur Prime Video depuis le 24 septembre 2025.

Hotel Costiera c'est LA nouvelle comédie d'action Prime Video. Cette série italienne se déroule sur la sublime côte amalfitaine, connue pour ses eaux méditerranéennes turquoises qui attirent les riches vacanciers... Et ceux qui en veulent à leur argent et a leur pouvoir. Série italienne peut-être, mais avant tout internationale, car pour porter cette série, Prime Video a pu compter sur une équipe cinq étoiles venues du monde entier.

Hotel Costiera est réalisée par l'américain Adam Bernstein, à qui l'on doit la série primée Fargo, mais aussi plusieurs épisodes de Breaking bad. Elle met en scène Jesse Williams, connu pour avoir joué le Dr Jackson Averydans Grey's Anatomy, dans le premier rôle. Annoncée en juillet 2024, la série a été présentée en avant-première au festival Series Mania de Lille en mars 2025 et au Taormina Film Festival en Italie. Les six épisodes de la première saison de Hotel Costiera sont disponibles sur Prime Video depuis le 24 septembre 2025.

Quelle intrigue pour Hotel Costiera ?

Daniel De Luca, un ancien marine Italo-américain fêtard et séducteur, est embauché par le patron d'un hôtel de luxe sur la côte amalfitaine pour veiller sur ses clients fortunés. Ce job de rêve est censé être facile pour Daniel, qui compte bien en profiter pour s'amuser et profiter de l'été. Il découvre pourtant que son patron a une autre mission pour lui et bien plus dangereuse : sa fille a disparu depuis un mois et il compte sur son nouvel employé et ses méthodes musclées pour la retrouver.

Quel castng pour Hotel Costiera ?

Jesse Williams : Daniel De Luca

Daniel De Luca Jordan Alexandra : Genny

Genny Alejandra Onieva : Sheryl

Sheryl Maria Chiara Giannetta : Adele

Adele Antonio Gerardi : Bigné

Bigné Tommaso Ragno : Augusto

Augusto Amanda Campana : Alice

Alice Pierpaolo Spollon : Bruno

Bruno Sam Haygarth : Tancredi

Où découvrir Hotel Costiera en streaming ?

Les six épisodes de la série Hotel Costier sont disponibles sur la plateforme Prime Video en streaming depuis le 24 septembre 2025. Après avoir été présenté en avant-première au festival Serie Mania et au Taormina Film Festival, c'est au tour des abonnés Prime Video de découvrir cette série. Pour y accéder, vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande pour 6,99 euros par mois.