French Lover : de quoi parle la comédie romantique Netflix avec Omar Sy ?

"French Lover" est une comédie romantique française réalisée par Nina Rives et interprétée par Sarah Giraudeau et Omar Sy. Le film est disponible en streaming sur Netflix le 26 septembre 2025.

Prochain venu dans le catalogue français de Netflix, French Lover est un film français réalisé par Nina Rives, LA spécialiste des comédies françaises ! La cinéaste a participé à de nombreux films tricolores, comme Five, la comédie déjantée avec Pierre Niney et François Civil, mais aussi Demain tout commence avec Omar Sy, qu'elle retrouve donc au casting de sa nouvelle comédie romantique.

French lover raconte la romance entre une serveuse en galère, interprétée par Sara Giraudeau, et un acteur mondialement connu sur le déclin (Omar Sy). Depuis le SAV d'Omar et Fred, Omar Sy est devenu l'un de ces acteurs que les US s'arrachent et on l'a vu dans des productions internationales comme Shadow Force ou Jurassic World. C'est certainement une des raisons qui font de l'acteur un des grands chouchou Netflix. Ça, et le succès de films comme Lupin ou Loin du périph, ont confirmé le statut de star hyper bankable du français. Le film French lover est disponible en streaming sur Netflix depuis le 26 septembre 2025.

Quelle est l'intrigue de French Lover ?

Abel est une star de cinéma célèbre dans le monde entier et n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Malgré ses nombreux succès, il traverse un passage à vide et se perd dans des projets qui ne lui ressemblent pas. Marion, elle, est serveuse et vient de divorcer. Blasée et en galère, elle ne s'attend pas a rencontrer le grand amour. Abel non plus. Pourtant, le jour où ils se croisent par hasard, c'est l'évidence. Pour eux deux, du moins, car pour le monde extérieur, cette relation entre une prétendue "madame tout le monde" et une "star internationale" est surprenante, voire absurde et il faudra beaucoup de résilience à Marion et Abel pour surmonter les obstacles.

Quel casting pour French Lover ?

Omar Sy : Abel Camara

Abel Camara Sara Giraudeau : Marion

Marion Cindy Bruna : Léna

Léna Benoît Crou : L'ingénieur du son

L'ingénieur du son Awa Eva Sagna : La Top model

La Top model Agnès Hurstel : Estelle

Où visionner French Lover en streaming ?

Le film French Lover est disponible en streaming le 26 septembre 2025 sur la plateforme Netflix. Pour découvrir cette comédie romantique so french et les plus grands films et séries d'Omar Sy comme Lupin, ou Loin du périph, vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande à partir de 7,99 euros par mois (il s'agit de l'offre la moins chère, mais avec publicités). D'autres offres sans pub, à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois ,existent également.