Chad Powers : Glen Powell en quarterback déjanté dans la nouvelle série comique Disney+

"Chad Powers" est une série américaine qui mélange football et imposture avec humour. Disponible depuis le 30 septembre 2025 sur Disney+.

Après Tout sauf toi, Glen Powell continue de cultiver ses talents comiques dans une nouvelle série originale de Disney++. Inspirée d'un sketch joué par Eli Manning (ancien joueur des New York Giants), la série Chad Powers suit un quarterback prometteur dont la carrière s'effondre à cause d'une erreur et qui décide de se réinventer façon Madame Doubtfire : il intègre une nouvelle équipe de football en se grimant en nouveau personnage. Situations gênantes et absurdes au programme !

Tête d'affiche de la série, Glen Powell (Top Gun: Maverick, Twisters) en est aussi le co-créateur avec Michael Waldron (le créateur de Loki). Également au casting de Chad Powers : Perry Mattfeld (In the Dark), Quentin Plair (Tiny Beautiful Things), Wynn Everett (Sweet Magnolias), Frankie A. Rodriguez (High School Musical : La Comédie musicale, la série) et Steve Zahn (Silo). Les deux premiers épisodes de la série arrivent le 30 septembre sur Disney+, ensuite, la diffusion suivra un rythme hebdomadaire.

Quelle est l'intrigue de Chad Powers ?

Huit ans après qu'un péché d'orgueil a ruiné sa carrière dans le football américain, Russ Holliday est prêt à tout pour rebondir. Sous une nouvelle apparence, il devient Chad Powers, un joueur talentueux, excentrique et attachant qui intègre une équipe de football universitaire en difficulté. Chad Powers revisite avec humour les coulisses du football américain tout en explorant les thèmes de l'identité et de la rédemption.

Quels acteurs au casting de Chad Powers ?

Glen Powell : Russ Holliday / Chad Powers

Steve Zahn : Jake Hudson

Toby Huss : Mike Holliday

Perry Mattfeld : Ricky

Quentin Plair : Coach Byrd

Wynn Everett : Tricia

Frankie A. Rodriguez : Danny

Clayne Crawford : Coach Dobbs

Colton Ryan : Gerry Dougan

Où voir Chad Powers en streaming ?

La série Chad Powers arrive le 30 septembre 2025 sur Disney+ avec la diffusion des deux premiers épisodes. Les quatre épisodes suivants sortent chaque mardi. Pour la découvrir ainsi que d'autres films et séries de la plateforme de streaming, par exemple sur le thème du sport comme Big Shot, The Crossover ou Harlem Ice, il suffit de s'abonner à Disney+. L'abonnement à la plateforme de streaming coûte 5,99 € par mois (avec publicités), 9,99 € par mois (deux écrans mais pas de pub), ou 13,99 € par mois (tous les avantages dont 4 écrans).