Play Dirty : un film d'action explosif avec Mark Wahlberg à voir sur Prime Video

Play Dirty est un film de braquage adapté de la saga littéraire Parker de Ronald Westlake et réalisé par Shane Black. La comédie d'action est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 1er octobre 2025.

Play Dirty, c'est le dernier thriller exclusif Prime Video avec Mark Wahlberg et Rosa Salazar, mais c'est surtout l'adaptation de la série littéraire Parker, comme le nom de son héros, un voleur taciturne, aux méthodes ultra directes. Écrite par Donald E. Westlake, sous le nom de plume Richard Stark, la saga a fait l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques et notamment en France avec le film Le couperet, réalisé par Costa-Gravas, ou Ordo de Laurence Ferreira Barbosa.

Pour piloter ce nouveau volet des aventures de Parker, Prime Video s'est assuré l'expertise de Shane Black, réalisateur chevronné, qui aime autant l'hémoglobine, les flingues que l'humour décalé, puisqu'on lui doit Kiss Kiss Bang Bang, Nice Guys, mais aussi Predator. De son côté, Play Dirty est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 1er octobre 2025.

Quelle est l'intrigue de Play Dirty ?

Quand Parker, braqueur de haute volée, apprend l'existence d'un trésor caché d'une valeur d'un milliard de dollars, il décide de monter le plus gros coup de sa carrière. Mais, forcément, un butin pareil, ça attire les convoitises et Parker et sa bande ne sont pas les seuls sur le coup. Face à eux, la mafia, un magnat a la tête d'un empire financier et un régiment militaire. Ce n'est pas ce qui va arrêter Parker, Zen, Grofield et les autres. Peu importe s'ils sèment les cadavres en chemin, ça fait partie du jeu.

Quel casting pour Play Dirty ?

Mark Wahlberg : Parker

Parker Lakeith Stanfield : Grofield

Grofield Rosa Salazar : Zen

Zen Tony Shalhoub : Lozini

Lozini Keegan-Michael Key : Ed Mackey

Ed Mackey Nat Wolff : Kincaid

Kincaid Chukwudi Iwuji : Phineas Paul

Phineas Paul Thomas Jane : Philly Webb

Où visionner Play Dirty en streaming ?

Le film Play Dirty, inspiré de la saga littéraire Parker, est disponible en streaming sur la plateforme de Prime Video depuis le 1er octobre 2025. Le service du géant Amazon diffuse également Nice Guys, un autre film d'action déjanté réalisé par Shane Black. Pour le découvrir avec Play Dirty, vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande Prime Video pour 6,99 euros par mois. Des contenus supplémentaires sont disponibles en options payantes.