Monstre saison 3 : à quelle heure sort la série horrifique sur Netflix ce vendredi ?

La série d'anthologie "Monstre" revient pour une saison 3 centrée sur le criminel Ed Gein, ce vendredi 3 octobre 2025.

Netflix a choisi de se mettre au diapason de la saison horrifique. La troisième saison de la série anthologique Monstre est mise en ligne ce vendredi 3 octobre. La première salve d'épisodes évoquait les crimes terrifiants de Jeffrey Dahmer, la seconde le parcours des frères Lyle et Erik Ménendez.

La saison 3 se concentrera sur Ed Gein, qui a inspiré bon nombre de figures de tueurs de la culture populaire, comme celui de Psychose, Massacre à la tronçonneuse ou Le silence des agneaux. Il est interprété dans la série par Charlie Hunnam, connu pour ses rôles dans Sons of Anarchy et Le Roi Arthur : la Légende d'Excalibur. Les épisodes sont mis en ligne sur Netflix ce vendredi, à partir ed 9h01 comme le reste des productions originales de la plateforme de streaming.

Qui était Ed Gein ?

Il est élevé par sa mère, une luthérienne persuadée que les femmes sont des créatures immorales, qui a imposé ses croyances de forces à ses deux fils. Ed Gein lui voue un adoration sans limite, et sera profondément bouleversé par son décès, en 1945. Il se mettrait alors à déterrer des cadavres et à découper leurs peaux pour se faire un "habit humain" de femme.

Surnommé le "Boucher de Plainfield", il a été arrêté et condamné dans les années 1950 pour le meurtre de deux femmes. Mais on lui attribue d'autres victimes potentielles. Il est également accusé d'avoir violé des sépultures, déterré et mutilé plusieurs cadavres. Il est interné à l'hôpital psychiatrique de Waupun en 1957. Il sera jugé en 1968 et déclaré coupable de meurtre avec préméditation. Un autre procès le déclarera mentalement irresponsable et non coupable. Il finira sa vie dans un hôpital psychiatrique pour els psychotiques criminels, avant de décéder dans un service de gériatrie en 1978 des suites d'une insuffisance respiratoire et d'un cancer de l'intestin en 1984.