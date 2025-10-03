Policières : la première série historique nordique de Netflix

"Policières" est une série historique suédoise, qui suit l'arrivée des premières femmes dans la police. La première saison de cette série est disponible en streaming sur le service Netflix depuis le 3 octobre 2025.

On sait depuis un moment que les pays nordiques n'ont rien à envier aux autres pays en matière de cinéma et de séries. Entre les comédies (Trouble), les thrillers glaçants (Le dôme de verre) et les chroniques sociales (Thank you I'm sorry), les abonnés Netflix se passionnent pour les contenus scandinaves. Pourtant, il y avait un genre auquel le nord de l'Europe ne s'était pas encore frotté : la série historique.

C'est désormais chose faite avec Policières, la série suédoise réalisée par Rojda Sekersöz. Ce film retrace le parcours des premières policières suédoises et si le pays fait désormais office d'exemple en termes d'égalité hommes-femmes, la fin des années 1950 étaient encore très hostile pour ces pionnières. La première saison de Policières est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 3 octobre 2025.

Quelle est l'intrigue de Policières ?

Stockholm, 1959, les premières femmes admises à l'académie de police reçoivent leur diplôme pour entrer dans les forces de l'ordre. Censées être des symboles d'égalité homme-femme, les nouvelles recrues réalisent qu'on ne les considère absolument pas comme leurs collègues masculins. Elles sont forcées de porter des jupes rêches qui entravent leur mouvement, et personne ne les prend au sérieux. Si l'on a longtemps refusé la police aux femmes sous prétexte que le métier est dangereux, ces pionnières réalisent que les dangers et les coups bas viennent avant tout de leurs collègues.

Quel casting pour Policières ?

Josefin Asplund

Agnes Rase

Malin Persson

Christopher Wagelin

Hannes Fohlin

Rasmus Luthander

Jimmy Lindström

Cilla Thorell

Pablo Leiva Wenger

Peter Eriksson

Dominik Henzel

Leonard Terfelt

Où visionner Policières en streaming ?

La première saison de la série suédoise Policières est diffusée en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 3 octobre 2025. Si Policières est la première série historique scandinave diffusée sur Netflix, les amateurs de films et de séries nordiques peuvent également découvrir la comédie d'action Trouble ou bien le polar noir Le dôme de verre. Pour accéder au catalogue Netflix, vous pouvez vous abonner en choisissant une des trois formules entre 7,99 euros et 21,99 euros pas mois.