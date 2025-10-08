Les Disparues de la Gare : Disney+ revient sur la glaçante affaire qui a marqué la France

"Les Disparues de la Gare" est une mini-série policière française créée par Gaëlle Bellan et réalisée par Virginie Sauveur.

Dévoilée en avant-première au 27e Festival de la Fiction de La Rochelle, la mini-série Les Disparues de la Gare est sortie en exclusivité sur Disney++ le 8 octobre 2025. Cette production originale de la plateforme de streaming s'inspire d'un effroyable fait divers : l'affaire des meurtres de la gare de Perpignan. Entre 1995 et 2001, une jeune fille a disparu et trois autres ont été retrouvées mortes, les similitudes entre ces différents crimes laissant penser qu'un tueur en série en est l'auteur. Entre fausses pistes, rebondissements et révélations tardives, Les Disparues de la Gare retrace l'enquête criminelle qui s'est étendue sur plus de vingt ans.

L'accueil du public a été particulièrement enthousiaste lors de la première projection des deux premiers épisodes des Disparues de la Gare, la salle ayant été conquise par l'intrigue haletante et la force des personnages campés par un casting de talent. Les fans de la série Emily in Paris reconnaîtront Camille Razat dans le rôle d'une enquêtrice faisant ses premiers pas dans la police. Patrick Timsit et Hugo Becker l'accompagnent dans son enquête tandis que Mélanie Doutey incarne une mère en quête de vérité.

Quelle est l'intrigue de la série Les Disparues de la Gare ?

Entre 1995 et 2001, le quartier de la gare de Perpignan est plongé dans l'angoisse : une adolescente disparaît et trois jeunes femmes sont sauvagement assassinées. Flore Robin, détective débutante, est confrontée à ce puzzle criminel le jour même où l'on retrouve le premier corps. Aux côtés du capitaine Franck Vidal et de son mentor Félix Sabueso, elle entame une enquête qui s'étendra sur vingt ans. En parallèle, la mère de la première victime refuse d'abandonner l'espoir, explorant toutes les pistes pour retrouver sa fille. Le tueur en série méticuleux reste invisible, tandis que la peur gagne la ville.

Quels acteurs au casting de la série Les Disparues de la Gare ?

Mélanie Doutey : Marie-Josée Andujar

Hugo Becker : Franck Vidal

Patrick Timsit : Félix Sabueso

Camille Razat : Flore Robin

Ludovic Berthillot : Jacques Rançon

Kévin Azaïs : Arnaud Cholet

Yannick Choirat : commissaire Piétri

Déborah Grall : juge Costa

Où voir Les Disparues de la Gare en streaming ?

Rendez-vous sur Disney+ pour connaître les rebondissements de la captivante série Les Disparues de la Gare. Pour découvrir cette enquête, mais également d'autres true crimes de la plateforme de streaming comme The Twisted Tale of Amanda Knox ou Les enfants sont rois, il suffit de s'abonner. L'abonnement à Disney+ coûte désormais 6,99 € par mois (avec publicités), il faudra débourser 10,99 € par mois pour un abonnement standard sans publicités (soit 109 € par an), et 15,99 € par mois (soit 159 € par an) pour un abonnement premium.