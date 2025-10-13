The Chair Company : de quoi parle la nouvelle comédie absurde de HBO Max ?

"The Chair Company" est une série humoristique américaine signée Tim Robinson et Zach Kanin, prévue pour 8épisodes sur HBO Max à partir du 13 octobre 2025.

À vos agendas : depuis le 13 octobre, HBO Max dévoile The Chair Company, une série qui, entre satire du monde du travail et comédie grinçante, interroge notre rapport au monde de l'entreprise. Créée par Tim Robinson et Zach Kanin, elle met en scène Robinson dans le rôle d'un homme qui enquête sur une vaste conspiration après un incident embarrassant sur son lieu de travail.

Depuis leurs débuts dans la célèbre émission de sketchs américaine Saturday Night Live, Robinson et Kanin forment un duo bien rodé. Cette alliance créative a déjà donné naissance à Detroiters et I Think You Should Leave with Tim Robinson, deux séries saluées pour leur humour absurde et leur regard acéré sur les travers du quotidien. Dans The Chair Company, ils parviennent à entremêler satire sociale, malaise et tension dramatique avec finesse. La série sera diffusée sur HBO Max à partir du 13 octobre, un nouvel épisode étant dévoilé chaque semaine.

Quelle est l'intrigue de The Chair Company ?

The Chair Company suit Ron Trosper, employé d'une entreprise de mobilier dont le quotidien ordinaire bascule suite à un simple incident au bureau. En effet, ce moment gênant, finalement assez banal, prend des proportions inattendues : désormais convaincu d'être la cible d'une conspiration de grande envergure, il se lance dans une enquête obsessionnelle.

Quels acteurs au casting de The Chair Company ?

Tim Robinson : William Ronald Trosper

Lake Bell : Barb Trosper

Sophia Lillis : Natalie Trosper

Will Price : Seth Trosper

Joseph Tudisco : Mike Santini

Lou Diamond Phillips : Jeff Levjman

Où voir The Chair Company en streaming ?

Les huit épisodes de The Chair Company sortent chaque semaine dès le 13 octobre sur HBO Max. La plateforme diffuse également d'autres comédies à l'humour décalé comme The Rehearsal ou Bored to Death. Pour profiter des séries et films de la plateforme de streaming, trois options s'offrent à vous : un abonnement basic avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (9,99 euros par mois) ou la formule premium (13,99 euros par mois).