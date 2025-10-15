Murdaugh Murders : quand la réalité inspire une série qui fait froid dans le dos à Disney+

"Murdaugh Murders" est une série américaine en huit épisodes tirée d'une histoire vraie avec Patricia Arquette et Jason Clarke. Diffusée en exclusivité sur Disney+ depuis le 15 octobre 2025.

Après avoir secoué l'Amérique pendant des mois, l'affaire Murdaugh s'invite sur nos écrans. S'inspirant du célèbre podcast du même titre, la série Murdaugh Murders revient sur l'une des affaires criminelles les plus troublantes de ces dernières années : la descente aux enfers d'une famille dont l'influence semblait autrefois sans limite. En effet, après un accident mortel impliquant leur fils, les Murdaugh voient leur empire s'effondrer sous le poids des secrets, des morts inexpliquées et des fraudes.

Côté casting, la série met en vedette Jason Clarke (Everest, Oppenheimer) dans le rôle d'Alex Murdaugh et Patricia Arquette (Médium, Boyhood) dans celui de sa femme Maggie. Johnny Berchtold (Tiny Beautiful Things) joue leur fils Paul et Brittany Snow (Pitch Perfect) interprète quant à elle Mandy Matney, la journaliste derrière le podcast qui a révélé l'affaire au grand public. Les trois premiers épisodes de Murdaugh Murders sortent le 15 octobre sur Disney++, ensuite, un nouvel épisode sera dévoilé chaque semaine.

Quelle est l'intrigue de Murdaugh Murders ?

La série Murdaugh Murders suit Maggie et Alex Murdaugh, membres de l'une des dynasties juridiques les plus puissantes de Caroline du Sud, dont la vie privilégiée bascule lorsque leur fils Paul est impliqué dans un accident de bateau mortel. Ce drame initial met en lumière une succession de morts suspectes, des accusations de fraude financière et un enchevêtrement de secrets qui viendront ébranler, puis faire tomber, l'une des fortunes les plus puissantes de la région.

Quels acteurs au casting de Murdaugh Murders ?

Jason Clarke : Alex Murdaugh

Patricia Arquette : Maggie Murdaugh

Johnny Berchtold : Paul Murdaugh

Will Harrison : Buster Murdaugh

Brittany Snow : Mandy Matney

J. Smith-Cameron : Marian Proctor

Où voir Murdaugh Murders en streaming ?

Rendez-vous depuis le 15 octobre 2025 sur Disney+ pour découvrir les faits réels choquants sur lesquels revient Murdaugh Murders. Pour voir ce drame criminel, mais également d'autres true crimes de la plateforme de streaming comme The Twisted Tale of Amanda Knox ou Les Disparues de la Gare, il suffit de s'abonner. L'abonnement à Disney+ coûte désormais 6,99 € par mois (avec publicités), il faudra débourser 10,99 € par mois pour un abonnement standard sans publicités (soit 109 € par an), et 15,99 € par mois (soit 159 € par an) pour un abonnement premium.