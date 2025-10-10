Néro : une saison 2 est-elle prévue pour la série Netflix avec Pio Marmaï ?

Portée par Pio Marmaï, la série française se hisse dans le top quotidien de Netflix depuis sa sortie. De quoi espérer une suite ?

Netflix a plongé dans une ambiance western depuis le 8 octobre : la très ambitieuse série française Néro est sortie et fait des émules. Actuellement dans le top 10 quotidien de la plateforme, tutoyant la saison 3 de Monstre à la première place, cette fiction portée par Pio Marmaï suscite la curiosité des abonnés.

L'acteur français incarne un redoutable assassin sans foi ni loi dans le sud de la France, dans une version romancée du XVIe siècle. Il se retrouve trahi par son maître et forcé de renouer avec sa fille qu'il a abandonné à la naissance lorsque cette dernière est accusée par l'Eglise et une sorcière d'être la descendante du Diable.

Hautement divertissante et très plaisante à regarder malgré ses défauts, Néro est l'une des recommandations de Linternaute sur Netflix ce mois-ci. La question est désormais de savoir si les huit épisodes auront droit à une suite. Pour l'heure, la plateforme de streaming n'a pas annoncé officiellement de saison 2. Tout dépend du succès de la série dans ces premières semaines : si les abonnés sont au rendez-vous, Netflix pourrait vouloir continuer l'aventure.

Créée par Jean-Patrick Benes, Allan Mauduit, Martin Douaire et Nicolas Digard, cette fiction en 8 épisodes est réalisée par Allan Mauduit (Rebelles) et Ludovic Colbeau-Justin (Piégés, Le Lion). Le tournage s'est déroulé en décors réels : à Menton, Nice et Perpignan mais aussi en Espagne (Barcelone, Valence) et en Italie (Vintimille). Le casting est emmené au galop par Pio Marmaï, qu'on ne présente plus. À ses côtés, on retrouve Alice Isaac (Elle, Le Mystère Henri Pick) qui joue sa fille, Olivier Gourmet (Le Fils, Le bureau des légendes) en prêtre déchiré entre foi et pouvoir, Camille Razat (Emily in Paris, Les disparues de la gare) sous le costume d'une femme aux pouvoirs étonnants, Louis-Do de Lencquesaing (L'heure d'été) dans le rôle d'un noble manipulateur ou encore Tom Leeb (Les combattantes).

Quelle est l'intrigue de la série Néro ?

En 1504 dans le sud de la France, Néro, assassin cynique et redoutable, doit protéger sa fille Perla, abandonnée à la naissance. Pour échapper à ses ennemis, il se retrouve contraint de partir à l'aventure avec une équipe dont il se serait bien passé. Durant ce voyage, entre vengeance et rédemption, Néro devra choisir : sauver sa peau ou sauver sa fille.

Qui est au casting de la série Néro ?

Pio Marmaï : Nero

Olivier Gourmet : Horace

Alice Isaac : Hortense

Louis-Do de Lencquesaing : Rochemort

Camille Razat

Yann Gael

Cédric Ingard : Crapule

Tom Leeb

Sandra Parfait

Quentin d'Hainaut

Lili-Rose Carlier Tabouret

Où voir la série Néro en streaming ?

Pour regarder la série Néro disponible depuis le 8 octobre, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).