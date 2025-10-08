Boots : la série queer sur l'armée US des années 1990 sur Netflix

"Boots" est une série américaine créée par Andy Parker et adaptée du livre "Pink Marine" de Greg Cop White. La première saison est diffusée en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 9 octobre 2025.

Ça fait quoi de grandir quand on est homosexuel dans l'Amérique des années 1990 ? Et plus précisément : dans l'armée américaine des années 1990 ? La série Boots répond à cette question en adaptant The Pink Marine de Greg Cope White, où l'écrivain livre son expérience de jeune homme paumé qui débarque sur un coup de tête dans une institution qui rejette sa sexualité.

Pourtant, la série Boots n'est pas là pour condamner, ou encenser, l'armée américaine. Elle raconte surtout, avec beaucoup de piquant, les liens qui s'y créent et la façon dont elle change à jamais ceux qui s'y engagent. Créés par Andy Parker (Pantheon, Tales of the city), les 8 épisodes de la première saison de Boots sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 9 octobre 2025.

Quelle est l'intrigue de Boots ?

Cameron est un adolescent américain paumé. Homosexuel, il a passé des années à subir le harcèlement de ses camarades de lycée. Il vit avec sa mère Barbara, une femme absente et consumée par ses propres traumatismes. Le jeune homme peut toutefois compter sur son meilleur ami Ray, fils d'un marine décoré. Les deux jeunes hommes ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie et décident de s'enrôler dans la marine, même si l'homosexualité y est toujours considérée comme illégale. Sur place, ils sont confrontés à la violence et aux démons de leurs supérieurs et de leurs camarades... Mais ils apprennent aussi la vraie valeur de l'acceptation et de l'amitié.

Quel casting pour la série Boots ?

Miles Heizer : Cameron Cope

Cameron Cope Max Parker : Sergent Robert "Bobby" Sullivan

Sergent Robert "Bobby" Sullivan Vera Farmiga : Barbara Cope

Barbara Cope Liam Oh : Ray McAffey

Cedrick Cooper : Sergent Marcus McKinnon

Sergent Marcus McKinnon Ana Ayora : Capitaine Denise Fajardo

Capitaine Denise Fajardo Angus O'Brien : Thaddeus Beau Sterling Hicks

Thaddeus Beau Sterling Hicks Dominic Goodman : Isaiah Nash

Où découvrir Boots en streaming ?

Les huit épisodes de la première saison de Boots sont disponibles en streaming sur Netflix le 9 octobre 2025. À l'instar de cette série, Netflix propose de nombreux contenus qui traitent de questions et d'inclusion Queer comme Les Chroniques de San Francisco ou Heart Stopper. Pour les découvrir, ainsi que la série Boots, vous pouvez vous abonner au service dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités.