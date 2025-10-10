The Last Frontier : un thriller polaire haletant avec Jason Clarke sur Apple TV+

Jason Clarke mène la résistance dans la nouvelle série d'action survivalist sur Apple TV+.

Chasse à l'homme géante en Alaska : Apple TV+ propose à partir du 10 octobre 2025 The Last Frontier, une série d'action et de survie portée par Jason Clarke. Créée par Jon Bokenkamp (The Blacklist) et Richard D'Ovidio (The Call), la fiction découpée en 10 épisodes fait de l'Alaska le terrain de jeu sauvage où de dangereux prisonniers tentent de survivre après le crash de leur avion. Tendu et bourré de suspense, la production signée Apple Studios promet un thriller immersif.

Réalisée en partie par Sam Hargrave (Tyler Rake), la série est visuellement spectaculaire. Le casting est mené par Jason Clarke (Oppenheimer, Zero Dark Thirty) dans le rôle d'un marshal isolé qui doit protéger sa communauté. À ses côtés, Dominic Cooper (Mamma Mia !) incarne Havlock, un mystérieux fugitif tandis que Haley Bennett (The Girl on the train) interprète Sidney, une jeune femme prise au piège. Simone Kessell (Yellowjackets) joue l'épouse du marshal, et Tait Blum (Sweet Tooth) leur fils Luke.

Quelle est l'intrigue de la série The Last Frontier ?

Frank Remnik, unique marsha américain en charge des terres paisibles et accidentées de l'Alaska, voit son quotidien bouleversé lorsqu'un avion de transport pénitentiaire s'écrase dans une région reculée, libérant des dizaines de détenus violents. Chargé de protéger sa ville, il commence à soupçonner que l'accident n'en était pas un, mais la première étape d'un plan bien ficelé aux conséquences dévastatrices et de grande envergure.

Qui est au casting de la série The Last Frontier ?

Jason Clarke : Frank Remnick

Dominic Cooper : Havlock

Haley Bennett : Sidney

Simone Kessell : Sarah Remnick

Tait Blum : Luke Remnick

Alfre Woodard : Bradford

Dallas Goldtooth : Hutch

Rusty Schwimmer : Kerry Van Horn

Où voir la série The Last Frontier en streaming ?

La série The Last Frontier sera diffusée en exclusivité sur Apple TV+ le 10 octobre 2025. Afin de profiter de ce film, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.