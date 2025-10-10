L'Héritière et l'Ambitieux : une histoire d'amour sulfureuse dans les hautes sphères turques sur Netflix

"L'héritière et l'ambitieux" est une série turque réalisée par Uluç Bayraktar et écrite par Meriç Acemi. La première saison est disponible sur Netflix depuis le 10 octobre 2025.

L'Héritière et l'Ambitieux, c'est la nouvelle série turque qui mélange romance, rapports de pouvoir et questions sociétales. Une recette qui fonctionne toujours, alors pourquoi s'en passer ? Surtout que les abonnés de Netfmox du monde entier se passionnent pour les contenus turcs, un pays qui commence à peser dans le paysage cinématographique international.

Écrite part Meriç Acemi (Les ailes de l'ambition) et réalisée par Uluç Bayraktar (10 jours du côté du mal, Son : le passager), cette série vient rejoindre les nombreux contenus turcs à succès de la plateforme Netflix comme 7.Kogustaki Mucize, LE carton turc Netflix de ces dernières années, ou encore le bouleversant Les nageuses. La saison 1 de L'Héritière et l'Ambitieux est disponible en streaming sur le service Netflix depuis le 10 octobre 2025.

Quelle est l'intrigue de L'Héritière et l'Ambitieux ?

Nihal, une jeune designer, est l'héritière d'une des plus vieilles fortunes du pays. Osman est un jeune homme issu d'un milieu pauvre qui a fait fortune grâce à ses décisions audacieuses. Elle est tempérée et diplomate, il est fonceur et direct. Elle est née dans un monde de traditions millénaires, il a construit ses propres codes en faisant fortune. Nouveau riche contre ancienne noblesse. A priori, rien ne les destinait à se rencontrer, et encore moins à tomber amoureux. Et pourtant, la vie a beaucoup d'imagination et entre deux mondes opposés, des ponts inattendus peuvent se former... Mais attention à ceux qui voudraient les détruire.

Quel casting pour L'Héritière et l'Ambitieux ?

Engin Akyürek : Osman

Osman Aslı Enver : Nihal

Nihal Dolunay Soysert : Songül

Songül İsmail Demirci : Mahir

Mahir Serkan Altunorak : Engin

Engin Taro Emir Tekin : Arda

Arda Selin Şekerci : Aslı

Aslı Sedef Avcı : Pınar

Pınar Zeynep Oymak : Berna

Berna Armağan Oğuz : Gökhan

Gökhan Ahmet Utlu : Sulhi

Où découvrir L'Héritière et l'Ambitieux en streaming ?

La saison 1 de la série turque L'Héritière et l'Ambitieux est disponible en streaming depuis le 10 octobre 2025. Si vous aimez les films et les séries turques, vous êtes au bon endroit sur Netflix puisque la plateforme diffuse de nombreux contenus du pays, dont des drames comme 7. Koğuştaki Mucize, des films poignants comme Les nageuses ou encore des grandes histoires d'amour comme L'Héritière et l'Ambitieux. Pour découvrir tous ces contenus vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix à partir de 7,99 euros par mois (offre la moins chère mais avec publicités, d'autres offres sans pub mais plus onéreuses existent également).