27 nuits : un drame argentin sur la liberté de vieillir comme on l'entend à voir sur Netflix

"27 nuits" est un film dramatique argentin inspiré d'une histoire vraie réalisé par Daniel Hendler, qui est également l'un des acteurs principaux. Disponible depuis le 17 octobre 2025 sur Netflix.

Après avoir été présenté en avant-première lors de la 73ème édition du Festival international du film de Saint-Sébastien, 27 nuits arrive sur Netflix le 17 octobre 2025. Basé sur l'histoire vraie de l'artiste et écrivaine argentine Natalia Zito, le film suit une mécène excentrique et fortunée ayant été internée contre son gré dans une clinique psychiatrique.

Ce drame familial centré sur la question de l'autonomie incite les abonnés à mener une réflexion sur la liberté personnelle. Interrogeant les frontières entre liberté et contrôle, 27 nuits explore des sujets profondément ancrés dans notre époque comme la complexité des relations familiales, la délicate question du droit à la liberté des personnes âgées, les querelles pour un héritage et le rapport à la santé mentale.

Quelle est l'intrigue de 27 nuits ?

Martha Hoffman, 83 ans, riche mécène au caractère affirmé, est internée dans une clinique psychiatrique à la demande de ses filles, qui jugent qu'elle est atteinte de démence. Mais Martha souffre-t-elle réellement de troubles mentaux, ou revendique-t-elle simplement le droit de vivre librement ses dernières années ? Chargé d'évaluer la légitimité de cette décision, l'expert judiciaire Casares doit trancher : s'agit-il d'un acte de protection ou d'une manœuvre pour prendre le contrôle de son patrimoine ?

Quels acteurs au casting du film 27 nuits ?

Marilu Marini : Martha

Daniel Hendler : Casares

Humberto Tortonese : Girves

Julieta Zylberberg : Alejandra

Paula Grinszpan : Olga

Carla Peterson : Myriam

Où voir le film 27 nuits en streaming ?

Pour vous plonger au cœur du poignant conflit familial de 27 nuits, rendez-vous dès le 17 octobre 2025 sur Netflix. La plateforme de streaming propose également d'autre contenu argentin comme les films Reposer en paix, Sœurs de fortune ou la série Dans la boue. Trois options existent pour s'abonner à Netflix : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).