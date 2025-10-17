Mr. Scorsese : la légende du cinéma se raconte en exclusivité sur Apple TV+

"Mr. Scorsese" est une série documentaire en cinq épisodes sur le cinéaste américain Martin Scorsese réalisée par Rebecca Miller. Disponible depuis le 17 octobre 2025 sur Apple TV+.

Bonne nouvelle pour les cinéphiles, Martin Scorsese se dévoile dans un docu-série inédit à voir sur Apple TV+. Dans Mr. Scorsese, Rebecca Miller dresse un portrait sensible et nuancé de celui qui a marqué l'histoire du cinéma avec des films devenus cultes comme Taxi Driver, Les Affranchis ou Le loup de Wall Street. Plus qu'un simple documentaire, Mr. Scorsese ne cherche pas à retracer simplement une carrière, mais à capter l'essence d'un homme en perpétuelle quête artistique.

Afin de nous offrir une plongée inédite dans l'univers intime du grand maître américain, Rebecca Miller a bénéficié d'un accès exclusif et illimité aux archives personnelles de Martin Scorsese. En outre, elle s'appuie sur de longues conversations avec le cinéaste, mais aussi sur une série de témoignages inédits : famille, amis d'enfance, collaborateurs artistiques de premier plan tels que Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg, Jodie Foster, Cate Blanchett, ou encore Margot Robbie partagent leurs souvenirs afin d'explorer les multiples facettes de ce monstre sacré du cinéma.

De quoi parle Mr. Scorsese ?

Mr. Scorsese s'intéresse aux moments clés de la vie du cinéaste et à la manière dont ces expériences ont façonné sa vision artistique. De ses premiers courts-métrages réalisés à l'université de New York à ses films les plus récents, la série retrace un parcours hors normes en explorant les grands thèmes qui traversent son œuvre : la tension entre le bien et le mal, la complexité morale des personnages, la foi, la violence, la rédemption. Présenté comme "le portrait filmé d'un homme à travers le prisme de son œuvre", ce docu-série se veut une lecture à la fois personnelle et cinématographique de l'univers de Scorsese.

Quelles guest stars témoignent dans Mr. Scorsese ?

Robert De Niro

Daniel Day-Lewis

Leonardo DiCaprio

Mick Jagger

Robbie Robertson

Thelma Schoonmaker

Steven Spielberg

Sharon Stone

Jodie Foster

Spike Lee

Paul Schrader

Margot Robbie

Cate Blanchett

Jay Cocks

Rodrigo Prieto

Où voir Mr. Scorsese en streaming ?

Rendez-vous sur Apple TV+ pour découvrir les cinq épisodes de Mr. Scorsese. Pour visionner ce docu-série, mais également d'autres documentaires du catalogue comme STILL : la vie de Michael J. Fox, Selena Gomez : My Mind and Me ou Bono : Stories of Surrender, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Après un essai gratuit de sept jours, il faudra débourser 9,99 € par mois. Il est également possible de bénéficier de trois mois d'abonnement offerts à Apple TV+ après l'achat d'un appareil Apple.