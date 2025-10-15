Loot : le show feel good Apple TV+ avec Maya Rudolph revient pour une troisième saison

"Loot" est une série américaine créée par Alan Yang et Matt Hubbard. Après deux saisons diffusées en 2022 et 2024, la troisième saison est disponible en streaming sur Apple TV+ le 15 octobre 2025.

Loot est une série américaine créée par Alan Yang et Matt Hubbard avec l'actrice Maya Rudolph dans le rôle principal. Cette comédie américaine raconte le parcours d'une milliardaire déconnectée qui décide de s'intéresser au monde qui l'entoure après son divorce. Forte de son succès et de son excellent score sur Rotten Tomatoes, Loot confirme la réputation d'Apple TV +, connue pour proposer des contenus à la fois Premium et originaux comme Ted Lasso et Severance, deux des gros hits de la plateforme.

La première saison de Loot y est disponible en streaming depuis le 24 juin 2022 et la seconde saison depuis le 3 avril 2024. La troisième saison, très attendue, est enfin disponible en streaming sur Apple TV + depuis le 15 octobre 2025.

Quelle est l'intrigue de Loot ?

Molly Novak mène une existence de rêve auprès de son mari milliardaire. Yacht, villas de rêve, fêtes somptueuses, Molly a tout ce qu'elle désire. Jusqu'au jour où elle découvre que son mari la trompe avec une très jeune femme. Un cœur brisé et un divorce plus tard, Molly est désormais célibataire et riche, très très riche. Désormais milliardaire, elle plonge dans une spirale d'autodestruction largement couverte par les tabloïds. Elle trouve toutefois un nouveau but à sa vie lorsqu'elle découvre qu'elle possède une fondation caritative et qu'elle décide de s'y investir.

Quel casting pour Loot ?

Maya Rudolph : Molly Novak

Molly Novak MJ Rodriguez : Sofia

Sofia Joel Kim Booster : Nicholas

Nicholas Ron Funches : Howard

Howard Nat Faxon : Arthur

Arthur Meagen Fay : Rhonda

Rhonda Stephanie Styles : Ainsley

Où découvrir Loot en streaming ?

Les trois saisons de Loot sont disponibles en streaming sur la plateforme Apple TV++. La première saison, depuis le 24 juin 2022 et la seconde saison depuis le 3 avril 2024. La troisième saison de Loot, très attendue, est enfin disponible depuis le 15 octobre 2025. Pour découvrir les trois saisons de ce succès Apple TV+ nominé aux Emmy Awards Live, ainsi que les cartons de la plateforme comme Ted Lasso et Severance, vous pouvez vous abonner au service pour 9,99 euros par mois.