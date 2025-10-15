Cinq majeur : la saison 2 de la série documentaire sur la NBA débarque sur Netflix

Cinq superstars du basket américain se livrent sans filtre sur et en dehors du terrain dans la série documentaire Netflix.

Série documentaire sportive, Cinq majeur suit chaque saison une année de NBA à travers le regard de cinq stars de la ligue. La saison 2 arrive sur Netflix à partir du 15 octobre en France. En dix épisodes, cette série offre une immersion à la fois sur le terrain mais aussi dans la vie personnelle de joueurs de haut niveau. On y voit non seulement les performances sportives, mais aussi les défis hors parquet : blessures, pressions médiatiques, responsabilités familiales.

Si la saison 1 mettait en avant Jimmy Butler (Miami Heat), Anthony Edwards (Minnesota Tomberwolves), LeBron James (Los Angeles Lakers), Domantas Sabonis (Sacramento Kings) et Jayson Tatum (Boston Celtics), la saison 2 introduit de nouvelles figures de la NBA : Kevin Durant (Phoenix Suns), James Harden (Los Angeles Clippers), Shai Gildeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Jaylen Brown (Boston Celtics) et Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).

Que montre la série documentaire Cinq Majeur ?

Plongée dans les coulisses du quotidien de cinq stars de la NBA. Chaque saison cinq nouvelles stars dont on découvre la vie sportive et plus personnelle.

Quels sont les joueurs que l'on suit dans Cinq Majeur ?

Saison 1:

Jimmy Butler (Golden State Warriors)

Anthony Edwards (Timberwolves du Minnesota)

LeBron James (Lakers de Los Angeles)

Domantas Sabonis (Kings de Sacramento)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Saison 2 :

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

James Harden (Los Angeles Clippers)

Où voir la série Cinq Majeur en streaming ?

La série documentaire Cinq Majeur est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 15 octobre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).