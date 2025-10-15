À Contre-Sens 3 : le dernier volet de la trilogie à succès débarque enfin sur Prime Video

À Contre-Sens 3 est le dernier volet de la saga espagnole à succès. Ce troisième opus est disponible en streaming sur Prime Video le 16 octobre 2026.

À Contre-Sens 3 est le dernier opus de la trilogie cinématographique adaptée des best-sellers de Mercedes Ron. L'autrice espagnole a d'abord publié cette romance impossible sur la plateforme Wattpad, qui permet aux écrivains en herbe de partager leurs récits. Les aventures de Nick et Noah y ont suscité l'engouement au point d'être repérées par une maison d'édition traditionnelle. Si la trilogie À Contre-Sens se hisse à la tête des ventes en librairie, la success story ne s'arrête pas là.

Le 8 juin 2023, Prime Video révèle l'adaptation cinématographique du premier volet d'À Contre-Sens, réalisé par Domingo Gonzáles. De nouveau, c'est le carton plein puisque ce premier opus est un des contenus non-anglophones les plus vus de tous les temps sur la plateforme. Fiers de leur succès, Gonzáles et Prime Video dévoilent le deuxième volet de la saga le 27 décembre 2024. Dans la foulée, Amazon et le réalisateur proposent À Contre-Sens : Londres, un remake britannique de l'histoire d'amour sulfureuse. Pour clore la trilogie espagnole, À Contre-Sens 3 est disponible en streaming sur Prime Video le 16 octobre 2025.

Quelle est l'intrigue d'À Contre-Sens 3 ?

Peu importe que leurs parents soient en couple, quand Nick et Noah se rencontrent, c'est l'évidence. Et le début des ennuis puisque si Noah est une jeune femme sérieuse, Nick est hanté par son sombre passé et se livre encore a des activités douteuses. S'ils finissent par tomber dans les bras l'un de l'autre, la vie va se charger de séparer les deux amoureux. C'est sans compter le destin qui les ramène toujours l'un vers l'autre, alors même qu'ils ont refait leur vie. Le happy end est-il enfin au programme ?

Quels acteurs sont au casting d'À Contre-Sens 3 ?

Nicole Wallace : Noah

Noah Gabriel Guevara : Nick

Nick Gabriela Andrada : Sofía Zabala

Sofía Zabala Marta Hazas : Rafaella

Rafaella Jaime Ordóñez : Esteban

Esteban Eva Ruiz : Jenna

Jenna Victor Varona : Lion

Lion Javier Morgade : Michael

Où visionner À Contre-Sens 3 en streaming ?

Le film À Contre-Sens 3 est disponible en streaming le 16 octobre 2025 sur la plateforme Prime Video. En souscrivant au service de vidéo a la demande du géant Amazon, vous pourrez également découvrir les deux premiers opus de la version espagnole d'À Contre-Sens et le volet un de l'adaptation britannique. L'abonnement simple est de 6,99 euros par mois.