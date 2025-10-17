Un Fantôme dans la bataille : de quoi parle le film espagnol Netflix sur le mouvement indépendantiste ETA ?

"Un Fantôme dans la bataille" est un film historique espagnol sur le mouvement ETA, réalisé par Augustín Díaz Yanes. Il est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 17 octobre 2025.

Un Fantôme dans la bataille est un film espagnol réalisé par Agustín Díaz Yanes (L'Énigme Velázquez) qui revient sur la lutte espagnole contre le mouvement indépendant basque ETA. Pendant 30 ans, cette organisation indépendantiste va enchaîner les actions violentes et parfois meurtrières. Ce groupe, formé en 1959, perpétue ses opérations tout au long des années 1960, visant notamment le régime de Franco. La fin de ce régime et l'entrée de l'Espagne en démocratie ne calme pas les ardeurs d'ETA, choquant régulièrement un pays désormais libre.

C'est sur les décennies post Franco que se concentre le film Un Fantôme dans la bataille, en s'inspirant de l'histoire vraie de membres de la garde civile espagnole (l'équivalent de la gendarmerie française) qui ont infiltré les mouvements terroristes espagnols dans les années 1990 et 2000.

L'Espagne est très douée au jeu des récits historiques tout en nuances, un genre que la plateforme affectionne particulièrement. Le service de SVOD du géant au N rouge propose notamment La société de la neige et Les demoiselles du téléphone, deux autres programmes historiques espagnols phares. Un Fantôme dans la bataille est disponible en streaming sur Netflix depuis le 17 octobre 2025.

Quelle est l'intrigue d'Un Fantôme dans la bataille ?

Espagne, début des années 1990, dans un contexte politique tendu, le groupe indépendantiste ETA est dans le viseur de la garde civile. Amalia, une jeune membre de la garde, va infiltrer l'organisation pendant dix ans. Elle devra notamment débusquer les différentes planques du groupe, disséminées dans le sud de la France. Pour son pays, Amalia va alors mener deux existences distinctes, avec tout ce que cela implique de sacrifices, de conflits de loyauté et de danger. En effet, si la jeune femme est démasquée, elle sera torturée et tuée.

Quel casting pour Un Fantôme dans la bataille ?

Susana Abaitua : Amalia

Amalia Andrés Gertrudix : Teniente Coronel Castro

Teniente Coronel Castro Iraia Elias : Begoña

Begoña Raúl Arévalo : Zorion

Zorion Ariadna Gil : Soledad Ipaguirre „Anboto"

Soledad Ipaguirre „Anboto" Antón Soto : Etarra

Etarra Iñaki Balboa : Bolinaga, Etarra Tregua

Bolinaga, Etarra Tregua Eneko Sanz : Txelis

Où découvrir Un Fantôme dans la bataille en streaming ?

Le film Un Fantôme dans la bataille est disponible en streaming sur Netflix depuis le 17 octobre 2025. La plateforme propose de nombreux contenus espagnols historiques comme La société de la neige ou Les demoiselles du téléphone. Pour les découvrir, avec Un Fantôme dans la bataille, vous pouvez vous abonner au service de SVOD à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités.