Good News : un détournement d'avion japonais revisité par un film Netflix

Un thriller historique coréen inspiré d'un véritable détournement d'avion en 1970, sur Netflix. Les infos sur le programme.

Adapté de faits réels, Good News est un thriller coréen co-écrit et réalisé par Byun Sung-hyun, cinéaste déjà remarqué pour Kill Bok-soon. Le film s'inspire d'un événement marquant de l'histoire contemporaine : le détournement du vol Japan Airlines 351 en 1970, lorsqu'un groupe de militants japonais força un appareil à se poser à Pyongyang. À partir de cet événement, Byun imagine une opération secrète à huis clos, où politique, idéologue et espionnage s'entrechoquent dans un suspense tendu jusqu'à leur dernière minute. Produit par Star Platinum, Good News se distingue par une reconstitution minutieuse du Japon et de la Corée des années 1970.

En tête d'affiche, Sol Kyung-gu (Public Enemy) incarne Nobody, un agent secret désabusé rappelé pour gérer une crise diplomatique explosive. A ses côtés, Kyung Hong (Revenant) campe Seo Go-myung, un jeune officier idéaliste de l'armée de l'air, pris entre devoir et manipulation politique. Ryoo Seung-bum (Family Plan, Moving) prête ses traits à Park Sang-hyeon, le directeur du renseignement sud-coréen, dont les décisions pèseront sur le destin de dizaines de civils. Le film réunit également un solide casting international : Takayuki Yamada (13 Assassins), Kippei Shiina (Rules of Living), Show Kasamatsu et Kim Sung-oh, qui incarnent les membres de l'équipage.

Quelle est l'intrigue du film Good News ?

En 1970, un groupe communiste au Japon détourne un avion de ligne vers Pyongyang, en Corée du Nord. Un mystérieux fixeur, appelé " Nobody ", imagine une opération secrète sous les ordres de Park Sang-hyeon, directeur de l'agence de renseignement coréenne, dont la mission est de faire atterrir l'avion par tous les moyens. Seo Go-myung, lieutenant de l'armée de l'air, se retrouve au coeur de cette opération sans le savoir et doit accomplir l'impossible : se montrer plus rusé que les pirates de l'air et détourner à son tour l'avion… depuis le sol.

Quels acteurs au casting du film Good News ?

Sul Kyung-gu : Nobody

Kyung Hong : Seo Go-myung

Ryoo Seung-bum : Park Sang-hyeon

Takayuki Yamada

Kippei Shiina

Shô Kasamatsu

Où voir le film Good News en streaming ?

Le film Good News est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 17 octobre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).